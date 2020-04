El Gobierno dice sobre la agenda política con Cataluña previa al Covid-19 que ahora "no es prioritaria"

Darias responde a Buch que "nadie entiende" su interpretación sobre las mascarillas y 1.714 y pide "estar a la altura"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que la agenda política previa a la expansión del coronavirus ahora "no es prioritaria" y que el Gobierno está "concentrado" en hacer frente a la pandemia, la salud y "la vida" de los españoles. "Todo lo demás forma parte de una agenda política que en estos momentos no es la prioritaria".

Así ha respondido el ministro en rueda de prensa al ser preguntado por el diálogo del Gobierno con la Generalitat de Cataluña y si ayuda o no a su continuidad la posición del Ejecutivo autonómico en la lucha contra la pandemia y sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El ministro y dirigente del PSOE, que forma parte de la mesa de negociación que se constituyó a principios de año entre los dos gobiernos para favorecer ese diálogo, ha asegurado que la tarea en la que está el Gobierno ahora es la lucha contra el coronavirus. "No estamos sinceramente en más. Estamos en lo importante", ha asegurado.

Ha recomendado a continuación a cada administración, en general, a hacer "lo que buenamente pueda" contra el Covid-19 dentro de sus propias competencias --"que no son pocas"-- y a dar respuestas a los ciudadanos. Y ha advertido de que en esta tarea hay que ser responsable y no "culpar a otras administraciones para librarse de la propia responsabilidad".

"Es un mecanismo que no libra a uno de su propia responsabilidad", ha insistido José Luis Ábalos.

LAS MASCARILLAS Y LA GUERRA DE SUCESIÓN

El ministro ha compartido rueda de prensa con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que ha vuelto a la actividad pública tras 30 días en confinamiento por haber dado positivo por coronavirus. Darias ha sido preguntada por su parte por la vinculación que ha hecho el consejero catalán de Interior, Miquel Buch, entre la cifra de mascarillas que el Gobierno ha entregado a Cataluña, 1,714 millones, y el año en que cayó Barcelona en la Guerra de Sucesión.

Buch ha asegurado que no es una casualidad la coincidencia de cifras, y Darias le ha respondido que "nadie va a entender" esa vinculación. "Necesitamos estar a la altura y este tipo de afirmaciones no conducen a nada. Desde luego, el Gobierno no va a contribuir a eso, va a contribuir a intentar buscar puntos de unión y de entendimiento", ha agregado la ministra, que ha recomendado buscar complicidades.