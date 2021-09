Gobierno dice que la cuestión de El Prat no interferirá en la mesa de diálogo

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este miércoles que la decisión de suspender la ampliación del Aeropuerto del Prat por la falta de apoyo del Govern "no tiene que interferir" en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

"Entendemos que no tiene que interferir y, sobre todo, no cuestiona ni condiciona la voluntad de diálogo permanente que el Gobierno de España mantiene con la Generalitat, no tendría que interferir con la celebración de la mesa de diálogo", ha remarcado Sánchez al ser preguntada por la cuestión.

La ministra ha justificado que la suspensión de la ampliación del aeropuerto se debe al "cambio de criterio y replanteamiento" del Govern respecto al acuerdo alcanzado a principios de agosto para tirar adelante el proyecto.

A pesar de la paralización de este proyecto, Sánchez ha reiterado el compromiso del Gobierno con Cataluña y sus ciudadanos: "Seguiremos invirtiendo en el futuro Cataluña, con grandes proyectos como el Corredor del Mediterráneo, Cercanías, la liberación de los peajes de las autopistas, los fondos europeos y el PERTE del automóvil en Martorell".

"Mantenemos nuestra voluntad de mano extendida para seguir con el diálogo y la colaboración porque para el Gobierno que represento el desarrollo sostenible es y será siempre nuestra prioridad", ha indicado la ministra. EFE

1011900

mcp-gb/mg/fg

(foto) (vídeo) (audio)