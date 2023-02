El Gobierno dice que Caballerizas "es propiedad municipal" desde 2021 y Hurtado (PSOE) exige su cesión

El Gobierno de la Nación ha asegurado que el histórico edificio de las Caballerizas Reales de Córdoba "es propiedad municipal desde el 30 de diciembre de 2021", fecha en la que se hizo efectiva la expropiación del inmueble al Ministerio de Defensa por parte del Ayuntamiento de Córdoba, habiéndose fijado también, además, "el justiprecio a pagar" por el Consistorio a Defensa, en concreto "5.233.806,04 euros".

Así lo recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado el Ejecutivo central en el presente febrero a las preguntas que, sobre este asunto, le plantearon el pasado noviembre los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Rafi Crespín y Antonio Hurtado, siendo ahora éste último, el también candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, quien, a tenor de la respuesta del Gobierno, ha exigido al actual alcalde, José María Bellido (PP), "que no se invente más excusas para no ceder Caballerizas a Córdoba Ecuestre".

En concreto, los diputados socialistas cordobeses querían saber si "¿se ha alcanzado un justiprecio para la expropiación por el Ayuntamiento de Córdoba de las Caballerizas Reales?, ¿cómo y cuándo se producirá la expropiación?, ¿qué condiciones pone el Ministerio de Defensa al respecto?, ¿cuándo se culminará el procedimiento?, ¿cuándo pasarán las Caballerizas Reales de Córdoba a ser de propiedad municipal?" y "¿a qué precio?".

Ante ello, el Gobierno de España ha explicado que la Comisión de Valoraciones de Córdoba, órgano dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, fue la que, "con fecha del 14 de diciembre de 2022", estableció el referido justiprecio, respecto al expediente "en el que figura como administración expropiante el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y como sujeto expropiado el Ministerio de Defensa".

Este acuerdo de valoración, según ha precisado el Gobierno central, le fue notificado, "por medio del Registro de Entrada en la Subdelegación de Defensa de Córdoba, con fecha del 23 de diciembre de 2022".

Sin embargo, el Gobierno ha indicado que la expropiación, como tal, "se materializó el día 30 de diciembre de 2021, con la firma del acta de ocupación y pago del justiprecio provisional", que quedó en aquel momento pendiente de la "resolución de justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba", de la que ya se dispone, insistiendo el Ejecutivo central en que, de todas formas, "las Caballerizas son propiedad municipal desde el 30 de diciembre de 2021, fecha en la que fueron ocupadas" por el Ayuntamiento "mediante la referida acta de ocupación y pago".

REACCIÓN DE HURTADO

A raíz de ello, Hurtado ha afirmado que "el gobierno municipal del PP, con Bellido a la cabeza, tiene engañada a la ciudad en lo que respecta a Caballerizas Reales", pues según la información proporcionada por el Gobierno de España, "estas históricas instalaciones pertenecen al Ayuntamiento de Córdoba desde hace más de un año".

"Esto quiere decir --ha proseguido-- que el argumento que utiliza el alcalde para no abordar una posible cesión a Córdoba Ecuestre es solo una excusa, no es verdad, ya que no hay pendiente ningún trámite burocrático ni jurídico que impida que esa cesión se lleve a cabo".

Hurtado ha explicado que, "entre otras cosas, Córdoba Ecuestre necesita esa cesión para poder poner en marcha el deseado Centro Internacional del Caballo", y Hurtado se ha comprometido a ayudar en su creación "porque traería consigo 40 puestos de trabajo directos", y el empleo es "una prioridad" para el alcaldable socialista.