Gobierno dice que acuerdo para el CGPJ está hecho y llama al PP a ejecutarlo

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está "hecho" y que ponerlo en marcha es solo un problema de "actitud del PP", por lo que ha llamado a este partido a "ponerlo en valor" y "ejecutarlo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha explicado que el Ministerio de Justicia, encargado de las negociaciones con los partidos, ha comunicado que "hay acuerdo con el PP" sobre el nombramiento de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, extremo que los populares niegan.

La portavoz ha dicho que su renovación es ahora "un problema por la actitud del PP", que no se decide a ponerla en marcha, cuando es "obligatoria, constitucional y necesaria"

El Partido Popular, ha indicado la portavoz, se resiste a reconocer en público este pacto. "Prácticamente todos los días hay un portavoz distinto del PP que busca una excusa distinta para no impulsar una reforma imprescindible y necesaria", ha opinado Montero.

Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento al partido para que no siga con su "actitud obstruccionista" y cumpla este acuerdo, de manera que "no sea necesario recurrir" al proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno aprobaría en el caso de que "siga ejerciendo un derecho de veto sobre algo en que no lo tiene".

Porque, ha indicado, "ningún partido político tiene capacidad de veto en la renovación de estos órganos constitucionales", en referencia al CGPJ y el resto de organismos pendientes de renovación.

Respecto al contenido del acuerdo, la portavoz ha dicho que no puede concretarlo y que se sabrá cuando se de a conocer públicamente.

Preguntada por un posible indulto a los condenados por el "procés", Montero ha indicado que "el Gobierno ni comenta ni entra a valorar, ni investigaciones judiciales ni sentencias", respetando el principio de la separación de poderes del Estado de Derecho. EFE