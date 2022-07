El Gobierno dice a Galicia que su Estatuto no reconoce competencias en costas

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado este jueves al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que su Estatuto de Autonomía no recoge la posibilidad de asumir las competencias en materia de costas, por lo que no es posible la transferencia solicitada a menos que modifiquen la norma autonómica.

En rueda de prensa tras la reunión en la Moncloa entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, Rodríguez ha dejado claro que no se trata de falta de voluntad política por parte del Gobierno sino que es una cuestión "meramente jurídica" que tiene que ver con la modificación del Estatuto, modificación que ha animado a emprender a la Xunta.

El tema de la transferencias de las competencias en materia de costas parece que ha sido el único asunto de fricción en la reunión entre Sánchez y Rueda. Rodríguez ha recordado al presidente gallego que otras comunidades han asumido esas competencias, como es el caso de Canarias, que para ello modificó su Estatuto en 2018.

No obstante y pese a no tener esa competencia, Rodríguez ha asegurado al sector del mar y la industria gallega que "no existe ningún riesgo para las actividades y para las empresas que por su naturaleza no puedan desarrollarse lejos del dominio público, marítimo y terrestre" y ha garantizado la implicación y colaboración del Estado.

Preguntada por las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha cuestionado la gestión de algunas comunidades en la prevención de incendios, la portavoz del Gobierno no ha querido entrar a polemizar y sí ha subrayado la "absoluta y leal colaboración del Estado con todas las comunidades autónomas y las comunidades entre sí".

Rodríguez ha asegurado que los españoles pueden sentirse "bien orgullosos" de los medios de protección civil, de las brigadas tanto las autonómicas como las del Estado y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por tanto, ha insistido en que se trata de una "cuestión de Estado", donde prima la relación "leal".

Según la ministra portavoz, el tema de los incendios y la lealtad institucional en las emergencias ha sido compartido en el encuentro entre Sánchez y Rueda.

Además, se han abordado las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, se han compartido los planes de ahorro energético y la necesidad de que colaboren las comunidades y finalmente se ha tratado el proceso de industrialización que el Gobierno está llevando a cabo en Galicia con los fondos de recuperación.

En este sentido, Rodríguez ha recordado que Galicia ya ha recibido 90 millones de euros en inversiones, además de la participación de empresas, universidades y centros de investigación.