El Gobierno desvincula la negociación con Junts sobre amnistía de la de presupuestos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desvinculado este miércoles la negociación con Junts sobre la ley de amnistía de la de los presupuestos de 2024, al señalar que los interlocutores del partido independentista en ambos casos son distintos.

"Estamos trabajando (con Junts), son interlocutores distintos", ha declarado a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados preguntada sobre si primero habrá que cerrar el pacto con Junts para aprobar la ley de amnistía para luego poder sacar adelante los presupuestos.

Montero no ha querido aclarar de qué están hablando con Junts en las negociaciones sobre la amnistía, porque no piensan comentar nada "hasta que no esté todo acordado".

Y sobre los presupuestos, se ha limitado a decir que hay "avances" en las conversaciones con los grupos parlamentarios y que su objetivo es presentar "las mejores cuentas públicas" y que se puedan aprobar "en los próximos meses".

Además, ha restado importancia a las críticas de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que este miércoles en el pleno ha avisado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que no son ellos quienes "tensan la cuerda" porque es el Gobierno el que "nunca ha cumplido" con los compromisos y las inversiones en Cataluña.

"Yo creo que lo que ha querido decir es que los porcentajes de ejecución que tienen las administraciones públicas respecto a sus partidas presupuestarias tienen que seguir mejorando, como se ha hecho por parte del Gobierno de España, en donde de forma reiterada se ha venido incrementando la ejecución sobre las inversiones que estaban proyectadas para Cataluña", ha declarado.