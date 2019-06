El Gobierno se desvincula del aviso de Macron a Rivera y dice que "no es nueva" esa posición hacia la "ultraderecha"

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo español "no tiene nada que ver" con la advertencia que el Gobierno francés ha lanzado a Ciudadanos por su acercamiento a Vox en España, y la ha enmarcado en algo que "no es nuevo", que es que los liberales y conservadores europeos no ven "con naturalidad" que se acoja a la ultraderecha.

"Se están configurando los grupos en Europa, no es nada nuevo que haya personas de ese grupo que no vean con la naturalidad con la que aquí se está empezando a ver, la acogida de la ultraderecha por parte de PP y Ciudadanos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Es la constatación de un hecho que ustedes conocen", ha resumido.

Las negociaciones postelectorales en España y, en particular, las posibles alianzas que pueda haber entre Ciudadanos y Vox, generan "preocupación" en el Gobierno francés, que ha dejado claro que el presidente, Emmanuel Macron, "no acepta ambigüedades" y está dispuesto incluso a replantearse la "cooperación política" con la formación de Albert Rivera si pacta algún tipo de "plataforma común" con la ultraderecha.

Fuentes del Elíseo han subrayado en un encuentro con periodistas españoles que "cualquier trabajo de fondo con la ultraderecha es muy grave" y que "no se puede ignorar" el escenario autonómico y local en España. Así, y aunque con "cautela", han señalado que el aparente acercamiento de Ciudadanos a Vox en el marco de la renovación de las instituciones "no es una anécdota", sino "un tema importante" para el Gobierno galo.