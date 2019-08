El Gobierno destinará 20 millones para luchar contra la violencia de género

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha denunciado que los delitos sexuales contra las mujeres crecen y que es necesario intervenir con modificaciones legislativas para garantizar la seguridad y la libertad de las ciudadanas.

"No llevaban razón quienes pensaban que esto se resolvería sin intervenir, aquí estamos, con los delitos sexuales contra las mujeres creciendo, en vez de decrecer", ha subrayado Calvo, quien ha incidido en que hay que trabajar en dos niveles: en el de la igualdad efectiva de hombres y mujeres y en "la desaparición absoluta de cualquier inseguridad o tropelía" contra las mujeres.

Tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para abordar la lucha conjunta contra la violencia machista de Gobierno y ayuntamientos, Calvo ha destacado que este combate ha de ser "total y general" y nunca "partidista".

La vicepresidenta ha reconocido que ello requerirá reformas legislativas -tanto contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como otras medidas- de leyes orgánicas (como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal), para lo que se necesitará el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento.

En ese sentido, ha solicitado a todos los partidos firmantes del Pacto que apoyen la modificación de esas normas "con la misma firmeza" con la que respaldaron el Pacto "en el primer momento en el que esté activada la Cámara con plenitud de trabajo".

Carmen Calvo informará este viernes al Consejo de Ministros del reparto de los 20 millones de euros que les corresponden a los ayuntamientos en 2019 previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Las retomaremos -las reformas- en cuanto que podamos porque esto no solamente no remite sino que se acrecienta", ha dicho Calvo, que ha hecho hincapié en que son necesarios la unidad y el consenso para luchar contra las violencias machistas en una sociedad que aún es "profundamente machista y profundamente injusta para las mujeres".

La ministra de Igualdad ha defendido que España se ha tomado "en serio" este asunto, "sin hacerse ninguna trilería", si bien ha matizado que es necesario continuar con "unidad, coordinación y firmeza" para acabar con esta realidad que supone "el peor rostro de un país luminoso y democrático".

Una vez más, ha mostrado su inquietud por la existencia de un partido "no firmante" del Pacto de Estado, en alusión a Vox, que "lo está poniendo en jaque y arrastrando de manera inquietante a otros actores". En su reunión con el presidente de la FEMP, Calvo le ha trasladado tres peticiones.

La primera, que los municipios colaboren con la Administración central en la elaboración de una ley contra la trata con fines de explotación sexual, que se incremente la coordinación en materia de violencia de género entre las policías locales y autonómicas y la Policía Nacional y la Guardia Civil y que los ayuntamientos se incorporen al sistema policial de seguimiento VioGén.

Caballero le ha contestado que los ayuntamientos tienen la voluntad de continuar cooperando y de mejorar la coordinación para poder anticiparse mejor y prevenir la violencia de género. "Estamos dispuestos a la cooperación y nuestra vocación como dirigentes locales es seguir activos y constantes en la lucha contra la violencia machista hasta conseguir erradicarla", ha concluido.

En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas (1.013 desde 2003), existe un caso en investigación, 27 niños han quedado huérfanos y otros tres han sido asesinados por violencia vicaria. Calvo ha pedido una vez más que las mujeres y también su entorno denuncien las situaciones de maltrato.

"Tienen que denunciar, el sistema responde, con todos los déficits que tenga y las mejoras que sean necesarias, con toda la coordinación de la que seamos capaces, que naturalmente tiene que seguir avanzando, pero tenemos que lanzar un mensaje: las mujeres no tienen, no deben, no pueden vivir en una democracia como la nuestra sometidas a situaciones que atropellan sus derechos y que ponen en riesgo su vida y la de sus hijos", ha apuntado.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 51 idiomas diferentes. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10, y los ciudadanos que sean testigos de alguna agresión deben llamar al 112.