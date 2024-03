El Gobierno destaca que Andalucía va "a tener la mayor transferencia de su historia", pese a la prórroga de los PGE

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que la Junta y los ayuntamientos de la comunidad "van a tener la mayor transferencia de su historia" en este año, pese a la prórroga de los presupuestos Generales del Estado (PGE). Una situación por la que, además, no le consta "que haya ninguna inversión que tenga el riesgo de no ejecutarse".

Así lo ha indicado este jueves en Jaén y a preguntas de los periodistas después de que el Ejecutivo central haya renunciado a presentar las cuentas de 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña, de modo que se centrará en las del próximo año, y ante las críticas realizadas desde el Gobierno andaluz.

Fernández ha considerado "curioso" que el PP "ahora se rasga la vestidura porque una circunstancia sobrevenida, que nada tiene que ver con el Partido Socialista ni con el Gobierno", suponga no tener estas cuentas, mientras hace poco rechazaba en el Senado su techo de gasto, "impidiendo que llegaran a Andalucía casi 200 millones de euros".

Tras señalar que "se está trabajando" para disponer de nuevos presupuestos en 2025, ha explicado que los actuales están prorrogados desde el pasado 1 de enero y ya 2019 se produjo la misma situación. En todo caso, ha asegurado que "se garantiza total y absolutamente las entregas a cuenta" tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos de España.

El delegado ha afirmado que el compromiso "de la entrega a cuenta con el incremento que estaba previsto se va a llevar a cabo" y "eso va a significar que la comunidad autónoma y los ayuntamientos de Andalucía van a tener la mayor transferencia de su historia".

"La mayor transferencia de su historia para mejorar todos los servicios públicos que tienen que ver, fundamentalmente con sanidad, con educación, con dependencia", ha dicho, no sin aludir a "datos realmente alarmantes" que se están conociendo en el caso de Andalucía.

Ha apuntado, igualmente, que los PGE actualmente vigentes y "están alineados con el contexto económico de crecimiento económico", con "la generación y creación de empleo y, sobre todo, con la agenda social del Gobierno". Ello significa, según ha agregado, que "valen perfectamente para seguir avanzando en esa senda".

"Y, en principio, no tenemos constancia de que haya ninguna inversión ahora mismo que tenga el riesgo de no ejecutarse o llevarse a cabo por las circunstancias sobrevenidas de tener que prorrogar los presupuestos. No me consta absolutamente ninguna inversión", ha declarado.

Al hilo, preguntado en concreto por actuaciones en materia hidráulica, Fernández ha explicado que "todo está iniciado, transferido en distintas fases" y, una vez que está así, "el expediente ya garantiza la financiación".

"Desde que se inicia el primer trámite, expediente administrativo, para la adjudicación, para la realización de una inversión significa que, desde ese primer momento, ya hay autorizado un gasto. Y ese gasto que está autorizado se prorroga automáticamente y no tiene ninguna incidencia el hecho de que no se aprueben los presupuestos", ha comentado.