El Gobierno desmiente que haya pactado con Cs no reunir la mesa de Cataluña para que apoyen la prorroga

El Gobierno ha desmentido este viernes que evitar reunir de nuevo la mesa de diálogo sobre Cataluña pactada con el independentismo fuera una de las condiciones exigidas por Ciudadanos para apoyar una quinta prórroga de 15 días del estado de alarma hasta el próximo 7 de junio, tal y como la formación 'naranja' asegura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha afirmado que "la totalidad" de las cuestiones planteadas por Ciudadanos a lo largo de la negociación con el Gobierno para apoyar una nueva ampliación del estado de alarma, que tendrá que autorizar este miércoles el Congreso de los Diputados, fueron "económicas" en su mayoría, junto a la exigencia de que julio se declare mes hábil en el Parlamento. "No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto", ha aseverado.

Minutos antes, la formación que lidera Inés Arrimadas había asegurado a través de un comunicado que "gracias al papel de Ciudadanos, no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles".

Es cierto que una de las exigencias de ERC para reconsiderar su voto en contra a una nueva prórroga del estado de alarma era precisamente ésta, la de volver a reunir cuanto antes la mesa de diálogo sobre el llamado conflicto político en Cataluña. El Gobierno no ha renunciado a recuperar ese diálogo, pero no antes de que concluya la actual fase de levantamiento progresivo de las restricciones impuestas por el estado de alarma.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en sede parlamentaria a retomar los trabajos de esa mesa, pero en el momento en que esa agenda fuera "entendible" por parte de la ciudadanía, que quiere que el Gobierno esté centrado en la emergencia sanitaria. A estas palabras se remitió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando le han preguntado en la rueda de prensa al respecto.

Una vez conseguido el apoyo de Ciudadanos, el voto de ERC ya no se hace indispensable, si bien Montero ha subrayado que la vocación del Gobierno, como la de cualquier otro, es la de concitar cuantos más apoyos posibles, mejor. Montero ha agradecido especialmente a Ciudadanos que estén demostrando que anteponen el interés general de la ciudadanía por encima de sus intereses partidistas, a diferencia de lo que hacen, en su opinión, Vox y el PP, autoexcluyéndose de la posibilidad de pactar con el Gobierno.

El pacto con Ciudadanos ha obligado al Gobierno a rectificar sus planes iniciales y a renunciar a solicitar al Congreso de los Diputados una prórroga de un mes, hasta el 27 de junio, como hubiese querido. De hecho, el decreto con la fecha del 27 de junio llegó en la mañana de este viernes al Consejo de Ministros, que se disponía a aprobarlo, como pudo constatar Europa Press. Pero el acuerdo de última hora de Ciudadanos trastocó los planes y finalmente el Gobierno solicita al Congreso autorización para prorrogar el estado de alarma hasta las 00.00 horas del 7 de junio.

¿HABRÁ UNA SEXTA PRÓRROGA?

Preguntada al respecto por este cambio de última hora, la portavoz se ha limitado a señalar que "una vez consultados los grupos políticos" el Gobierno ha creído que el texto que suscitaba un mayor respaldo era aquel que planteaba ampliar la alarma tan sólo otros 15 días adicionales. Montero ha reconocido que el Ejecutivo cree contar con los apoyos suficientes para sacar adelante esta nueva prórroga, si bien ha indicado que esto no se comprobará hasta el momento en que los diputados voten. Tampoco ha descartado que el Ejecutivo vuelva a solicitar una nueva prórroga más allá del 7 de junio. "Vamos paso a paso", ha indicado.

Sí ha advertido en cambio del peligro que entrañaría para la salud de los ciudadanos levantar el estado de alarma el próximo 24 de mayo, cuando vence la actual prórroga. En su opinión, equivaldría a poner en "grave riesgo" a los ciudadanos porque ya no podría llevarse a cabo una salida ordenada como ocurre ahora, con franjas reservadas para que las personas mayores puedan pasear con seguridad por las calles y decaerían medidas como las que evitan que se produzcan aglomeraciones en comercios. Un escenario de levantamiento del estado de alarma a partir del próximo domingo significaría que "todo el trabajo previo habría sido en balde y habría riesgo cierto de rebrote", ha alertado.

De ahí que haya sostenido que "el mejor homenaje" que se puede brindar hoy a los fallecidos como consecuencia de la pandemia y a sus familiares es "intentar que el trabajo hecho no sea en balde", sin renunciar al funeral de Estado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado para cuando toda España alcance lo que ha venido en denominarse 'nueva normalidad', esto es cuando decaiga el estado de alarma y todos los territorios hayan concluido el actual plan de transición o desescalada.

Montero ha tildado de "bastante sorprendente" que PP y Vox ni siquiera entren a negociar con el Gobierno sus condiciones para apoyar una nueva prórroga cuando, según ella, "son conscientes por las Comunidades Autónomas donde gobiernan de que este instrumento es fundamental" para restringir la movilidad ciudadana.