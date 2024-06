El Gobierno defiende que el fiscal general trató de desmontar un bulo y acusa al jefe de Gabinete de Ayuso de crearlo

Respalda las encuestas del CIS y dice que todavía no hay fecha de reunión con el PP para renovar el CGPJ

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha defendido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y considera que ha hecho un "magnífico trabajo" y simplemente ha tratado de desmontar un "bulo", al tiempo que ha cargado contra el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a quien acusa de fabricarlo y de difundir datos personales.

Alegría ha aprovechado una pregunta sobre la reunión de la Junta de Fiscales en la que se discuten las discrepancias internas en esta institución sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, para elogiar a García Ortiz --"confianza plena en su trabajo y su profesionalidad", según ha indicado-- y criticar a Rodríguez.

"Es curioso que a veces pongamos el foco en una persona que lo único que ha querido hacer y que ha hecho es desmontar un bulo. Y sin embargo traslademos todas las sombras sobre el que genera el bulo y sobre el que filtra la información y los datos personales", ha reprochado la portavoz, que considera que es "el mundo al revés".

De este modo se refiere a la denuncia presentada por Manos Limpias contra García Ortiz por revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso, después de que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, revelase que el fiscal general le ordenó difundir una nota sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal, aunque ella estaba en contra de esa decisión.

La portavoz del Gobierno dice que Rodríguez, a través de sus redes sociales, adelantó decisiones judiciales que días después tomaron los jueces y además lo hizo "jactándose", según ha señalado. "Aquí es un poco difícil explicar lo de la separación de poderes", ha reprochado.

LA SOCIOLOGÍA NO ES EXACTA

Alegría también ha defendido las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por José Félix Tezanos, al ser interrogada sobre si está prevista su sustitución como parte del paquete de medidas de regeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez.

Siguiendo el mismo argumento que viene utilizando el Gobierno para defender los sondeos del CIS, la portavoz dijo que realiza sus encuestas "con transparencia" y todos los ciudadanos pueden conocer los datos brutos con los que se elaboran, conocidos en el argot como "las tripas" mientras que otras encuestas privadas no los publican.

La portavoz ha sido cuestionada al respecto, después de que las encuestas del CIS de las elecciones europeas del 9J volviesen a fallar al situar al PSOE en primera posición con varios puntos de ventaja sobre el PP y en contra del criterio de todas las demás encuestas y de lo que finalmente terminaron reflejando las urnas.

Pese a todo, Alegría dice que otras encuestas solo permiten a los ciudadanos hacer "actos de fe" porque no muestran esos datos brutos y no permiten conocer la mecánica con la que elaboran el resultado final. "Todo el mundo sabe que la sociología no es una ciencia exacta", ha excusado a continuación.

Respecto al plan de calidad democrática que el Gobierno tiene previsto presentar en el mes de julio, ha insistido en que incluye una Ley de Libertad de Medios de Comunicación, para trasponer la normativa europea aprobada recientemente en la Eurocámara y también la modificación de la Ley Orgánica sobre el derecho al honor y el derecho a rectificación. Además ha señalado que lo harán "bajo el paraguas" de las asociaciones concernidas.

"RAUDOS Y VELOCES" A BRUSELAS

Finalmente, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dice que todavía no hay fecha para reunirse con el PP y negociar el desbloqueo, después de que Sánchez diese como ultimátum este mes de junio para cerrar un acuerdo.

Aunque a penas quedan 12 días para que expire el plazo, afirma que no tienen propuesta de fecha para reunirse en Bruselas, pero asegura que cuando la tengan acudirán "raudos y veloces" para avanzar en esta cuestión. En todo caso ha insistido en que la pelota está en el tejado del PP.