El Gobierno defiende que derogar el delito de sedición no le va a castigar en las urnas

El portavoz del PSOE en el Congreso Patxi López incide en que el Gobierno se ha planteado ahora reformar el Código Penal y el delito de sedición porque ahora ve mayoría suficiente en el Parlamento para aprobarlo y ha confiado en que sea "cuanto antes".

"Este es el PSOE que sabe hacer política para mejorar la vida de la ciudadanos aunque le cueste votos", ha dicho López en rueda de prensa en el Congreso tras responder a los partidos que "nos acusan de vendernos a los independentistas" que el PSOE sabe que con movimientos dentro de la Constitución y el Estado de Derecho "la traición estaría en no intentarlo".

López ha reiterado que el PSOE adopta las decisiones y hace política "independientemente del coste electoral" y ha recalcado que los votantes socialistas serán capaces de "entender lo que estamos haciendo, el por qué y los resultados".

El portavoz socialista insisten en que el delito no se ha eliminado y sigue existiendo con penas "y quien cometa un delito de orden público tendrá que ser juzgado".

López ha reprochado las críticas del PP por acometer esta reforma y ha insistido en el mensaje de que "Cataluña esta hoy infinitamente mejor que en 2017", ya que "ahora la Generalitat se compromete por escrito a cumplir el ordenamiento jurídico legal y a que las soluciones sean amplias y trasversales para toda la sociedad catalana, como acordó la Mesa de Diálogo".

"Ahora la mayoría de catalanes quieren permanecer en España y no salirse de ella...ahora no hay unidad de acción independentista y ha desaparecido el victimismo independentista...ahora la convivencia en Cataluña no está fracturada", ha incidido tras lamentar la "tontería que dice Feijóo que con otro PSOE esto no pasaría".

Sánchez dice que no es una exigencia de ERC y Aragonès aplaude la iniciativa

El presidente del Gobierno remarcaba durante un entrevista televisiva, en la misma en la que anunciaba la presentación en el Congreso de la reforma del delito de sedición, que el independentismo no pide una reforma del código penal sino una "amnistía", algo que el Gobierno "no va a aceptar" y que no forma parte de la legislación ni de la Constitución española y apuntaba que Alemania suprimió el delito de sedición en el año 1970 y lo renombró con otro tipo de terminología parecida a la que va a proponer el Gobierno. De este modo, Sánchez ha reiterado que lo que hace el Ejecutivo es homologar el código penal a los "estándares europeos".

Sin embargo, el independentismo catalán asegura que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en la mesa de diálogo para suprimir el delito de sedición. El Presidente de la Generalitat, Pere Aragonés espera que sea un primer paso y le recuerda a Pedro Sánchez que el objetivo es volver a votar.

Aragonès, ha asegurado que la "derogación" del delito de sedición permite avanzar hacia el "fin de la represión" sobre el movimiento independentista y supone un "paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado.

Puigdemont tendrá que rendir cuentas

Sánchez ha negado que esta reforma vaya a debilitar al Estado porque, según ha trasladado, se van a reconocer penas por esos delitos, pero que sean "homologables a las principales democracias europeas" y ha rechazado que esta modificación pueda evitar que el expresidente catalán Carles Puigdemont --huido de la justicia española desde hace cinco años-- rinda cuentas ante los tribunales. "Tendría que rendir cuentas ante la justicia española, absolutamente" puesto que "los delitos que se cometieron en 2017 siguen estando presentes en nuestro código penal", según ha asegurado, aunque con una nueva denominación.

Sánchez ha subrayado que esta iniciativa va a ayudar a "distender la situación en Cataluña" y a "superar este contencioso" que heredó de la administración anterior del presidente Mariano Rajoy (PP) según ha apuntado en varios momentos. Un asunto que "nunca" ha "rehuido", según sus palabras.