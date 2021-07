El Gobierno defiende su actuación en el fuego de Creus ante las quejas de Cataluña

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aportado 11 medios aéreos para ayudar en las tareas de extinción del fuego del Cap de Creus (Girona), ya controlado, y descartó pedir ayuda a Francia, como pedía la Generalitat, porque "se ocupó al máximo el espacio aéreo".



En un comunicado, el ministerio ha detallado que los medios que se enviaron en respuesta a la solicitud de ayuda de la Generalitat "actuaron alternativa y coordinadamente con los medios" de los bomberos catalanes. "Se ocupó al máximo el espacio aéreo, razón por lo que no se consideró ni oportuno ni necesario solicitar ayuda a la vecina Francia", han detallado desde el ministerio, después de que algunos responsables del gobierno catalán se hayan quejado de que no se pidiera la contribución de medios franceses.



Respecto a esta polémica, la ministra Teresa Ribera ha dicho en Twitter: "Lo que no necesitamos es ruido, demagogia o medias verdades con un asunto tan delicado", y ha agradecido la tarea de todos los efectivos que han participado en la extinción de este fuego, el más importante del año en Cataluña, que ha quemado 415 hectáreas.



"Se ocupó al máximo el espacio aéreo, razón por la cual no tenía sentido solicitar ayuda a la vecina Francia", ha incidido la ministra, que ha subrayado que "una de las respuestas que mejor funciona" en España es precisamente la "coordinación de medios en la lucha contra incendios forestales".



En este sentido, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha destacado que "el trabajo de bomberos y el resto de cuerpos es excelente" y que "no merecen que enturbiemos su trabajo con debates que nada tienen que ver con su profesionalidad". Una de las primeras personas en expresar su malestar por la decisión del Gobierno de no pedir ayuda a Francia fue la presidenta del Parlament, Laura Borràs.



Escribió en Twitter: "Nosotros lo pedimos. El Estado español lo descarta. Los medios franceses son a pocos kilómetros de la frontera, pero el permiso y el criterio a 600?km. Cuando hablamos de la necesidad de ser un país independiente también hablamos de cuestiones como esta".



En declaraciones a Catalunya Ràdio, el director general de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Generalitat, Joan Delort, también ha admitido este domingo su malestar con el Gobierno porque no quiso pedir que se incorporaran hidroaviones franceses en los trabajos de extinción. Dos de esos hidroaviones, ha explicado Delort, están basados en la localidad francesa de Perpiñán, muy próxima a la frontera, y se podría contar con su auxilio en 15 minutos.



Desde el Ministerio de Transición Ecológica, el viernes actuaron en la zona del incendio dos aviones anfibios de gran capacidad, desplazados desde Torrejón (Madrid) y Pollensa (Baleares); dos aviones anfibios de capacidad media ubicados en Reus (Tarragona); otros dos aviones de carga en tierra de Empuriabrava (Girona) y un helicóptero Kamov de Plasencia del Monte (Huesca).



Además, el sábado se añadieron un avión anfibio de gran capacidad desplazado desde Matacán (Salamanca), un helicóptero Kamov de Las Minas (Guadalajara) y dos aviones anfibios de capacidad media desde Requena (Valencia). En total, estos 11 medios aéreos suman una capacidad de carga útil superior a los 44.100 litros. Adicionalmente, se planteó reiteradamente la posibilidad de contar con los servicios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evitar posibles afectaciones a la población.