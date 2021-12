El Gobierno y el PP se culpan de la falta de avances para renovar el CGPJ

(Actualiza con las declaraciones de la portavoz del Gobierno)

Si en el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución se plasmó la ausencia de avances entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el día después ha servido para que ambas partes se culpen mutuamente del bloqueo.

En respuesta al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer volvió a acusar al PP de incumplir la Constitución de manera flagrante, este martes la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha subrayado que si el presidente quiere llegar a un acuerdo lo tiene fácil, "que ponga un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros y ponga en el Congreso una ley muy fácil donde los jueces eligen a los jueces".

Ahí estará el PP, ha afirmado Montserrat en una entrevista con Televisión Española, donde ha insistido en que Europa pide a España cumplir con la independencia judicial y el estándar europeo, lo que a su juicio equivale a pedir que "los jueces elijan a los jueces".

Pero la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vuelto a situar la pelota en el tejado del PP, al asegurar en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que es ese partido el que mantiene la renovación bloqueada y que el Ejecutivo desearía un acuerdo de forma "inmediata".

"Estaban pendiente cinco renovaciones; en el momento en el que el PP desbloqueó cuatro, el resto de grupos parlamentarios, el socialista y Podemos, se dispuso a apoyarlo porque la Constitución hay que cumplirla en todos sus términos", ha recordado en referencia al pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y, previamente, el consejo de RTVE.

La portavoz ha insistido en que el bloqueo, que dura ya tres años y que afecta a la "reputación" del país, no está justificado y ha recalcado que, si el PP se aviniera a un acuerdo, "mañana mismo" se pactaba la renovación del GGPJ,

Desde Ciudadanos, su portavoz, Edmundo Bal, ha recordado en RNE que su partido lleva desde el principio peleando para que los jueces elijan a los jueces y que él mismo se lo reclamó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la conversación que mantuvieron hace unos días y que su respuesta fue: "Por encima de mi cadáver".

De todas maneras, Bal está convencido de que igual que el PP ha llegado a un acuerdo para la renovación de otros órganos constitucionales, Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, estarán hablando ya de los cambios en el poder judicial. "No tengo ninguna duda", ha recalcado.

Por la parte socialista, el portavoz de la Ejecutiva federal, Felipe Sicilia, se ha preguntado por qué el PP no quiere renovar el CGPJ cuando sí ha aceptado hacerlo con otros órganos y ha criticado que varios dirigentes populares, según él, afirmaran ayer durante el homenaje a la Constitución que para ellos no era prioritario y que no estaban dispuestos a hacerlo

"Este es un Gobierno que dialoga, que acuerda, que llega a consensos", ha dicho también en TVE, reprochando al PP que manifieste su voluntad de llegar a acuerdos "en todo menos en esta cuestión, la renovación del CPGJ".

También ha entrado en esta cuestión el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro José González-Trevijano, nombrado recientemente, al advertir de que "las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma" y que los partidos políticos están obligados a hacer un esfuerzo para llegar a acuerdos.