El Gobierno cruzará los datos de los migrantes con el padrón para analizar posibles ayudas

El ministro del Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el Gobierno cruzará los datos de los migrantes que llegan a España con los del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar qué ayudas requieren las comunidades autónomas a la hora de abordar la crisis migratoria.

"Hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística para cruzar todos nuestros datos en los centros de acogida con los datos del padrón y si constatamos que realmente tuvieran algún efecto sobre los servicios sociales, sanidad o educación de las comunidades autónomas, porque se empadronan y se quedan allí, abordaremos esta cuestión", ha afirmado Escrivá este martes en el pleno del Senado.

Según el ministro, actualmente no contemplan proporcionar ayudas a las autonomías, ya que la mayoría de los migrantes que llegan a España no están en edad de escolarización y presentan un buen estado de salud, por lo que, como ha indicado, "no generarán un impacto sobre los servicios sanitarios y educativos".

Escrivá ha recordado que este fue el mismo mecanismo que pusieron en marcha con los migrantes ucranianos y que, en algunos casos, incluso las comunidades autónomas devolvieron al Gobierno parte de los fondos porque no los llegaron a utilizar.

El senador popular Juan José Sanz, que ha formulado al ministro la pregunta en el Senado sobre qué ayudas va a ejecutar el Gobierno para que los municipios y autonomías gestionen la crisis migratoria, ha criticado que el Ejecutivo no explique cuáles son los criterios de reparto de distribución de los recursos y que tampoco aclaren qué datos dispone el Ministerio para contribuir a la financiación de los costes que generan los migrantes.