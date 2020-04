El Gobierno convoca nuevas ayudas para extender la banda ancha ultrarrápida

El Gobierno ha publicado este martes la nueva orden que regula las nuevas ayudas para extender en el trienio 2020-2022 la cobertura de las redes de comunicaciones de banda ancha de muy alta velocidad a zonas que no disponen de ella, ni lo preven en un horizonte de tres años.

Se trata del Plan de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) para el período 2020-2022, cuyo objetivo es promover la conectividad y reducir de la brecha digital, según han informado hoy fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ha publicado esta orden y que de momento no ha detallado la cuantía que se destinará a este programa.

Las ayudas irán destinadas a la extensión de la cobertura de las redes de comunicaciones a una velocidad superior a los 100 megabits por segundo (Mbps), escalables a 1 gigabit por segundo (Gbps).

Esta iniciativa afecta a las denominadas "zonas blancas", es decir, a aquellas que no disponen de cobertura de redes "New Generation Access" (NGA) y que no tienen previsiones de ello en los próximos tres años.

Después de que así lo autorizara la Comisión Europea, esta plan incluye por primera vez las denominadas "zonas grises", las que solo disponen de un operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 Mbps, pero sin cobertura a más de 100 Mbps.

Los beneficiarios de estas ayudas quedarán obligados a ofrecer a los demás operadores que así se lo soliciten acceso mayorista a esta infraestructuras por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de entrada en servicio.

Estas ayudas estarán cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El Gobierno ha informado de que, cuando el próximo año finalicen los proyectos con ayudas concedidas en convocatorias anteriores, la cobertura de velocidad ultra rápida habrá alcanzado el 91 % de la población española.

Este programa ha otorgado ayudas entre 2013 y 2019 a 130 operadores para la realización de 753 proyectos con una inversión asociada de 871,40 millones de euros y unas ayudas de 478,90 millones de euros.

En concreto, en 2019 el Gobierno otorgó 140,14 millones de euros que dieron cobertura a 705.974 hogares y empresas en 12.760 Entidades Singulares de Población (ESP). EFE