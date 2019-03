El Gobierno considera libertad de expresión la quema de un “ninot” del Rey vestido de guardia civil

Vestido de guardia civil y con la toga de juez por encima aparece sosteniendo en una balanza por un lado sus testículos y por otro lazos amarillos. Así ha aparecido la recreación de la figura del Rey Felipe VI que ha sido quemado a modo de ‘fin de fiesta’ en los carnavales de la localidad de Ribas de Freser en la provincia de Gerona.

Según informa ‘El Español’, los autores de esta obra querían “denunciar la parcialidad de la justicia española”. Durante siete días ha estado expuesta en el centro de una localidad que el pasado año volvió a estar envuelta en la polémica por un “ninot” de Soraya Sáenz de Santamaría e Inés Arrimadas.

El ministro del Interior lo considera “libertad de expresión”

Por esta polémica se le ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha defendido el acto amparándose en el ejercicio de la libertad de expresión. Según él, “ampara hasta lo que no agrada”: “La libertad de expresión es aceptar aquello que no nos gusta e incluso nos molesta, siempre con límites en que esas conductas no inciten a la violencia o la discriminación”, ha reiterado el ministro.

La quema se ha producido el mismo fin de semana que en ARCO, la feria de arte en Madrid, se haya expuesto un “ninot” gigante de Felipe VI que ha sido muy comentado tanto por los asistentes como por muchos usuarios de las redes sociales.