El Gobierno confía en que se tomen medidas para retener los bienes de Meirás

El ministro de Deporte y Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha confiado este miércoles en que se adoptarán "las medidas necesarias" para que la familia Franco no retire los bienes muebles del Pazo de Meirás, después de que la Audiencia de A Coruña revocara ayer su depósito a favor del Estado.

"Seguro que se cuida y se toman las medidas necesarias para que eso no suceda", ha subrayado Rodríguez Uribes al ser preguntado en A Coruña por si le preocupa que los Franco puedan retirar objetos del inmueble, ubicado en Sada (A Coruña) y propiedad del Estado.

El ministro ha rechazado pronunciarse sobre una posible nueva demanda, ya que el auto de la Audiencia provincial no es recurrible, pues "cuando una cuestión está 'sub iudice'" o pendiente de una resolución judicial no debe decir nada".

En este sentido, ha instado a respetar el Estado de derecho y la separación de poderes.

"Lo valorará la Abogacía del Estado, lo valorará el Ministerio de Presidencia y, si lo consideran oportuno, lo harán", ha añadido.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sada (A Coruña), donde se ubica el Pazo, urge a adoptar medidas porque cree que "lo que procede ahora es que en fase de ejecución provisional de la sentencia se interponga incidente de ejecución en el que se resuelva sobre la cuestión decisiva, que es si la entrega del Pazo de Meirás al Estado incluye la de los bienes muebles de su interior".

Según el Consistorio, "es inadmisible" que la Audiencia de A Coruña considere que la totalidad de los bienes que alberga el Pazo de Meirás son de los Franco porque el Estado no ejercitó en su demanda inicial una pretensión específica sobre los mismos, por lo que insiste en que el Estado actúe para que los herederos del dictador no los puedan retirar.

También la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dicho este miércoles que "la familia Franco no puede ser indemnizada" por "estar cuarenta años ilegítimamente" en el Pazo de Meirás, pues el auto de la Audiencia de A Coruña también condena a la Administración a compensar a los herederos del dictador por los daños causados tras revocar el depósito del mobiliario a favor del Estado.

El PSdeG ha apoyado reclamar los bienes muebles del inmueble que puedan pertenecer al Estado, y el BNG ve un "tufo franquista" en este auto, que para el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, supone un "reconocimiento" ya que "nunca se habló del interior de los bienes, en ningún momento, por lo que lo que se hizo con la incautación fue el secuestro de los bienes muebles a mis clientes por parte del juzgado de A Coruña".