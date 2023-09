El Gobierno de la ciudad rebate al PSOE y defiende que Ecociudad es una sociedad "saneada"

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha rebatido las críticas de la concejal del PSOE, Marta Aparicio, que ha tildado de "catastróficas" las cuentas de Ecociudad, con pérdidas de 2,4 millones de euros, y ha afirmado que la sociedad municipal está "saneada".

Blanca Solans ha explicado que Ecociudad, además de saneada, "tiene un patrimonio importante en su balance y, en la actualidad, tiene un patrimonio saneado y es una de las mejores sociedades del Ayuntamiento de Zaragoza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Solans ha detallado que Ecociudad no computa en el perímetro de la deuda municipal porque "aunque es una sociedad instrumental del Ayuntamiento, opera en términos de mercado". Ha reiterado que es una "sociedad saneada y que goza de un patrimonio positivo y basta con mirar las reservas legales que tiene".

"No está --ha abundado-- en situación de crisis y cuando una sociedad opera en el mercado y tiene puntualmente un resultado negativo "no significa que este en mal estado o endeudada de forma sostenible o en situación de crisis de tesorería o financiera, sino que demuestra que hay responsables políticos que no han pasado por la gestión económica".

Asimismo, ha explicado que la actualización de la tarifa de la basura para 2024 obedece a la "imposición" a los ayuntamientos de repercutir el coste íntegro de la trazabilidad de los residuos desde el reciclaje hasta su eliminación. "El Gobierno de España al llevar a cabo esta norma no tuvo en cuenta la posición de los Ayuntamientos, a los que traslada la obligación de actualizar en tiempo récord las tarifas, ni ha tenido en cuenta la financiación para los ayuntamientos".

A su parecer, no es responsabilidad de los ayuntamientos, sino que revela "cómo Sánchez concibe a los ayuntamiento como recaudadores de sus impuestos para quedársela o transferirla a las comunidades autónomas y a la administración local no les da la financiación adecuada".