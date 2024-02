El Gobierno de la ciudad pide a ZeC "no confundir" a la ciudadanía con los empleos de servicios sociales

El Gobierno de Zaragoza ha pedido al grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) "no confundir" a la ciudadanía de la ciudad con datos de empleos "perdido" en el Área de Servicios Sociales.

Así lo ha manifestado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, que ha instado a "no confundir, ni manipular los datos para generar alarma ciudadana".

Orós ha asegurado que, sobre la supuesta "pérdida" de puestos de trabajo, que desde ZeC "mezclan" cuestiones de bajas y jubilaciones del personal de los Centros Municipales de Servicios Sociales.

"Son cuestiones diferentes: Las plazas existentes se cubren y están cubriendo con las sucesivas convocatorias, aparte de las listas para cubrir bajas. A eso se suma la creación de una plaza. Es una cuestión diferente que se amplíe el personal a que se cubran las plazas existentes", ha destacado.

Respecto al cálculo de ZeC en atención al ciudadano, Orós ha apuntado que durante el Gobierno de la formación de izquierdas "se registraron datos similares con una carga de atención menor a la creciente que tenemos estos últimos años".

"Sabiendo que esos años no se contabilizó en detalle como sí se hace ahora, sabemos que, por ejemplo, en diciembre de 2017 la demora media para las citas era de 23 días hábiles, el mismo dato, 29 días, si se calcula en días naturales", ha manifestado.

Desde el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, según apunta Orós, "sí que estamos actuando", porque "sabemos que los Centros Municipales y su sistema de trabajo, gestión y procedimientos no se han actualizado desde hace décadas, habiendo un aumento claro de la demanda: La aplicación informática tiene más de 13 años; no hay ningún sistema de digitalización de archivos; el cuerpo de trabajadoras sociales asume tareas de gestión burocrática que no corresponde".

Además, ha añadido que el Área de Políticas Sociales se está finalizando un estudio para conocer en detalle la situación de cada Centro Municipal, entender todas aquellas variables que determinan las mayores o menores cargas de trabajo de cada Centro y, por ello las demoras.

De esta manera, Orós ha precisado que "se va a poner en marcha un proyecto que permitirá una mayor racionalización y eficacia de la gestión de los procedimientos, para que las trabajadoras sociales cuenten con el tiempo que necesitan para realizar intervenciones, reduciendo el tiempo de las primeras citas".