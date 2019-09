El Gobierno cifra en 68.700 euros los bienes destruidos o confiscados por Israel con participación española en 2019

El Gobierno en funciones ha informado al diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago de que el total de bienes humanitarios destruidos o confiscados por Israel en 2019 en los que consta participación española tiene un valor de 68.700 euros.

Todo ello son estructuras financiadas por la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) en el marco del Convenio de Protección en Área C (territorio de Cisjordania bajo control israelí), según ha detallado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a este diputado, recogida por Europa Press. El Gobierno no detalla, no obstante, el valor de la participación española en esas infraestructuras.

Por otro lado, sí detalla que, después de varias gestiones bilaterales y de la UE, Israel paralizó la subasta de bienes que habían sido confiscados en 2018 por --materiales de dos aulas prefabricadas demolidas por haberse hecho sin autorización-- pero admite que "no hay garantías de que no vaya a retomarse en las próximas semanas".

El Gobierno asegura que "se seguirá insistiendo para evitarlo y exigir que los bienes sean restituidos o se proceda a su compensación".

El diputado de IU había preguntado al Gobierno el pasado junio si pensaba "reclamar a las autoridades de Israel la devolución o indemnización de todos los bienes donados o pertenecientes a ciudadanos españoles, requisados o destruidos por Israel".

También advertía de que Israel también está requisando o destruyendo bienes donados a los palestinos por "entidades ciudadanas" y preguntaba, en concreto, por los bienes cofinanciados por Rumbo a Gaza, que forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad.

Esta organización participó en la compra de un antiguo barco pesquero noruego --'Al Awda'-- para donarlo a los pescadores gazatíes palestinos. Según explicaba Santiago, este barco y otro, el 'Freedom', llevaban material sanitario que no ha sido devuelto por el Ejército israelí tras un asalto en aguas internacionales.

Sobre este asunto, el Gobierno de Sánchez dice que "las autoridades israelíes comunicaron a España que los bienes humanitarios (114 cajas con suministros médicos) habían sido entregados a entidades competentes en Gaza".

No obstante, añade que, "sin embargo, no han accedido a comunicar ni la contraparte a quien se entregó ni la fecha de la misma" y que "se han realizado gestiones posteriores sin éxito". Por eso, el Gobierno no considera "cerradas" ni esta cuestión ni la de la posible subasta de bienes incautados.

El Gobierno concluye su respuesta indicando que "no consta que en 2019 haya sido destruido y/o confiscado ningún bien donado por ONGs para el desarrollo españolas". Tampoco le constan datos sobre daños y confiscaciones a la Flotilla de la Libertad, porque fue "una iniciativa privada que no contó con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo'.