El Gobierno no se cierra a la vacuna de Sputnik pero siempre en consenso con Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cierra la posibilidad de que en España se suministre la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus, pero siempre que la autorice la Agencia Europea del Medicamento y con compras centralizadas por la UE, no de forma individual por cada país.

Sánchez se ha referido al proceso de vacunación en España en la conferencia de prensa que ha ofrecido junto al presidente de Senegal, Macky Sall, durante la visita que realiza al país. Ante la posibilidad de que España vacune con Sputnik como defiende ya para su país la canciller alemana, Angela Merkel, el jefe del Ejecutivo ha precisado que ningún país se opone a ella.

Ha recordado que lo que se ha dicho desde el principio es que las vacunas que se vayan a suministrar estén avaladas por la Agencia Europea del Medicamento. "Si Sputnik la tiene (el aval), evidentemente que será una de las vacunas que incorporemos al dossier de vacunas no solo en Alemania, sino en todos los países de Europa", ha añadido.

Pero cuando eso sea posible, ha descartado que España vaya a intentar adquirir por su cuenta esa vacuna y ha dicho que sería dentro de las compras centralizadas y con la actuación conjunta de toda la UE. "España siempre va a actuar bajo ese criterio. Somos mucho más fuertes siendo 400 millones de personas que siendo determinados millones en una comunidad autónoma", ha añadido.

Por otra parte, ha asegurado que no se plantea retirar la vacuna de AstraZeneca mientras esté avalada para seguir suministrándose, (en la actualidad a personas de entre 60 y 69 años) al entenderse que es segura. En ese contexto ha asegurado que el Gobierno siempre va a atenerse a lo que digan los técnicos y los científicos.

La postura de Europa es clara

Los Estados miembros pueden adquirir de manera bilateral vacunas que no están incluidas en la cartera pactada a nivel europeo. Por contra, no pueden tener "negociaciones paralelas" para comprar sueros que sí forman parte de la estrategia centralizada, como los de AstraZeneca, Pfizer/BioNTEch, Moderna o Janssen.

"Cuando se trata de vacunas que no son parte de nuestra cartera, los Estados miembros pueden entrar en contacto y cerrar contratos con desarrolladores de vacunas que no están cubiertas. Si se trata de vacunas que son parte de la cartera, se aplica la regla de que no se pueden aceptar negociaciones paralelas", ha resumido el portavoz de Salud de la Comisión Europea, Stefan de Keersmaecker sobre la posibilidad de que algunos países hayan mostrado interés de forma independiente por el suero ruso.