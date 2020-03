El Ministerio del Interior asume el mando de Ertzaintza y Mossos

El Ministerio del Interior, con su titular Fernando Grande-Marlaska a la cabeza, asume desde hoy y durante al menos 15 días el mando de todos los cuerpos policiales de España, entre los que se incluyen las policías autonómicas, como Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, y las diferentes policías locales.

Es una de las medidas incluidas en el Real Decreto por el que se dicta el Estado de Alarma en España y que ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

La medida había sido rechazada esta tarde por los Gobiernos vasco y catalán, después de que el borrador del Real Decreto fuera filtrado a los medios de comunicación. El presidente de la Generalitat ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de aprovechar la crisis del coronavirus para "recentralizar".

He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització.