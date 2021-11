Gobierno y Cataluña pactan aumentar en 3.739 agentes la plantilla de Mossos

(Actualiza la NA5120 con más datos y declaraciones de ministro del Ihterior y el conseller)

El Gobierno y la Generalitat han acordado este viernes ampliar el techo de la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 22.006 agentes, lo que supone un incremento del 20%, con 3.739 efectivos más que el máximo de 18.267 que se mantenía desde que en 2006 se fijó el límite vigente hasta ahora.

Así lo han anunciado, por separado, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión de la Junta de Seguridad en Cataluña, la primera desde 2018, que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat encabezada por el presidente catalán, Pere Aragonès, y con presencia de los mandos policiales.

El ministro y el conseller han destacado la importancia de este pacto para incrementar la plantilla de la policía catalana, ante lo que la Generalitat se ha comprometido a aumentar anualmente con entre 800 y 900 nuevos efectivos el cuerpo de los Mossos hasta alcanzar el límite que se ha establecido hoy, que supone un aumento del 20 % de su actual dotación.

Elena ha celebrado que este acuerdo, en el que los equipos del ministerio y de la consellería venían trabajando desde hace meses, es "quizás" la noticia "más relevante" desde el punto de vista de la seguridad en Cataluña en los últimos 15 años, ya que permitirá trabajar para lograr una policía "más próxima, que es el ADN de los Mossos, más social y que defienda más la defensa de los derechos y libertades, particularmente de los más vulnerables".

El conseller ha advertido de que el incremento del techo de la plantilla es efectivo desde ya, aunque ha reconocido que la Generalitat no podrá contratar de forma inmediata a los 3.739 efectivos que faltan, porque antes se tienen que formar, por lo que se ha comprometido a abordar un proceso escalonado con un crecimiento de entre 800 y 900 agentes anuales.

El conseller también ha indicado que en la reunión de hoy se ha certificado la dotación del cuerpo de los mossos en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, un tecnicismo que permite a la Generalitat reclamar al Estado la deuda correspondiente por la actualización de la cifra de agentes activos en el cuerpo autonómico.

Por su parte, Marlaska, que ya participó en la última reunión de la Junta de septiembre de 2018 -entonces encabezada por el presidente Quim Torra y con Miquel Buch como conseller- ha resaltado que, como entonces, el encuentro ha discurrido en un clima de cordialidad y mutua disposición a la cooperación, una "lealtad" que ha permitido alcanzar acuerdos "importantes".

"A la vista de lo que ha ocurrido esta mañana, no me equivoco si afirmo que con el tiempo, y superando obstáculos que creo que todos conocen, hemos sabido construir en estos años un modelo de cooperación y coordinación institucional satisfactorio, me atrevería a decir que ejemplar. Hemos sabido tejer una red de coordinación policial útil y eficaz para garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos de Cataluña, que es lo único que debe preocuparnos", ha subrayado el ministro.

Marlaska ha resaltado también la importancia de que se amplíe la plantilla de los Mossos, ya que es una medida que cree positiva para la seguridad, y ha subrayado que tanto su ministerio como la consellería de Interior comparten la "convicción" de que la cooperación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la policía autonómica es "imprescindible" porque es "eficaz" y rinde "valiosos beneficios" para la ciudadanía "más allá del ámbito competencial de cada cuerpo" o de su "despliegue territorial".

Tanto Elena como Marlaska han quitado trascendencia al hecho de que hayan comparecido por separado -a diferencia de lo que ocurrió en la Junta de 2018-: "no tiene ninguna relevancia, no hay que buscar nada más, la relación y la coordinación es absoluta, perfecta, en un marco de confianza y lealtad máxima", ha subrayado el ministro.