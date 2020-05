El Gobierno catalán responde a Junqueras: "No es el momento de abordar un proceso electoral"

La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reaccionado hoy a la petición de consensuar un calendario electoral planteada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, dejando claro que no es el momento.

"No es el momento de abordar un proceso electoral; por responsabilidad no lo podemos hacer", ha preicsado la consejera al tiempo que adverdía de que quien tiene las competencias para disolver el Parlament y convocar elecciones catalanas es el presidente Torra. "Y en estos momentos no tenemos otra opción sobre la mesa", ha concluido.