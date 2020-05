Gobierno catalán no ve al central con ganas de dialogar y considera el relator "más necesario que nunca"

Critica que todavía no haya devuelto todas las competencias a la Generalitat

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este lunes que no ve al Gobierno de Pedro Sánchez con "muchas ganas" de dialogar, ya que critica que todavía no haya devuelto todas las competencias a la Generalitat, y ha insistido en que lo primero es que el Govern recupere estas competencias que asumió el Ejecutivo central con el estado de alarma.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios al visitar el DIR Diagonal de Barcelona con motivo del primer día que pueden abrir los centros deportivos con instalaciones al aire libre, al ser preguntada por la petición de ERC de fijar una fecha para retomar la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat sobre el conflicto catalán.

Sobre si el Govern mantiene que es necesaria la figura de un relator si se retoma la mesa de diálogo, Budó ha contestado que ahora "más que nunca" es imprescindible para garantizar que funcione esta mesa y ha puesto como ejemplo el pacto al que llegaron el Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral y que después se modificó.

Budó ha sostenido que el Govern siempre ha apostado por el diálogo, pero considera que el Gobierno no lo ha ejercido durante la crisis sanitaria: "Quien se ha alejado de la voluntad de diálogo ha sido el Gobierno del Estado español. Lejos de hacer las cosas de manera coordinada, la primera medida que hizo fue retirarnos las competencias para que desde Cataluña no pudiéramos decidir ni participar activamente en las decisiones".

Asimismo, el hecho de que todavía el Gobierno no haya devuelto las competencias a la Generalitat hace que Budó sospeche de que el Ejecutivo de Sánchez no quiere dialogar: "Nos hace pensar que muchas ganas de dialogar y de compartir estrategias, cooperar y colaborar, el Estado español no nos ha trasladado".

También ha alertado de la posibilidad de que se recentralicen competencias de manera permanente, pero espera que no acabe sucediendo y la Generalitat pueda recuperar la gestión de las competencias que ha tenido durante las últimas décadas: "Sería también un mensaje positivo si realmente tienen ganas de dialogar".

JORDI SÀNCHEZ

Sobre la polémica entre el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y la Conselleria de Justicia de la Generalitat por su permiso, la portavoz del Govern ha lamentado que la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona) haya denegado la petición de Sànchez de salir de la cárcel para trabajar en la Crida Nacional per la República, ya que cree que "no deja de ser una segunda condena a una condena que ya de por sí es injusta".

Budó ha hecho estas declaraciones en su visita al Dir Diagonal, donde ha celebrado que ya se puede hacer actividad física en algunos centros y ha destacado que los gestores de estas instalaciones están "garantizando la seguridad de todos sus socios".

Ha llamado a la ciudadanía a volver a realizar actividad física en instalaciones deportivas a medida de que se vayan reabriendo y ha vuelto a pedir al Gobierno central que rebaje el IVA de estas actividades para poder reactivar el sector deportivo, "fuertemente afectado" por el coronavirus.