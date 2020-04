Gobierno catalán acusa a Sánchez de desoírle y regresar a las "imposiciones"

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha lamentado que Pedro Sánchez no haya querido "escuchar ni tener en cuenta" a la Generalitat en la conferencia de presidentes autonómicos, lo que a su parecer demuestra que el Gobierno ha regresado "al diálogo unidireccional, de imposiciones".

En declaraciones a TV3, Budó ha expresado la "decepción" del Govern por el resultado de la reunión de presidentes autonómicos celebrada esta mañana, en la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expuesto su plan para desconfinar Cataluña y ha pedido que se le devuelvan las competencias para hacerlo.

"Hemos presentado un plan basado en criterios científicos y no se nos ha querido escuchar ni tener en cuenta", se ha quejado Budó, que cree que la Moncloa ha regresado al "diálogo unidireccional y de imposiciones de lo que quiere el Estado frente a lo que quieren las comunidades autónomas".

Según Budó, si la semana pasada "parecía que había algún cambio" en la voluntad de Sánchez de dialogar con las autonomías, ayer por la tarde la Generalitat ya constató que no era así cuando el presidente del Gobierno compareció para anunciar lo que plantearía en la conferencia de presidentes.

La portavoz del Govern ha destacado, además, que si bien al principio Torra estaba solo pidiendo organizar el confinamiento desde la Generalitat, "ahora cada vez hay más voces de presidentes de comunidades que piden que se les devuelvan las competencias y poder descongestionar el confinamiento".

En opinión de Budó, el desconfinamiento debería llevarse a cabo "de forma colaboradora, consensuada y con lealtad", pero gestionado "desde los territorios, porque nadie mejor conoce la idiosincrasia y la realidad de su entorno inmediato".

Según la consellera, que ha precisado que el Govern no conoce aún el plan de desconfinamiento de la Moncloa, "no es lo mismo Cataluña, con 50.000 casos positivos, que Canarias, que no tienen más de 2.000".