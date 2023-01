El Gobierno de Castilla y León se reúne en plena crisis entre PP y VOX mientras el PSOE busca la ruptura

El Gobierno de Castilla y León se reúne este jueves, una semana después de la polémica y las contradicciones en torno a las medidas antiabortos y una vez que el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha corregido al vicepresidente, Juan García-Gallardo, negando su obligatoriedad. Será el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien comparecerá en rueda de prensa tras la reunión del ejecutivo.

El pasado lunes, el vicepresidente afirmó en una entrevista que no hablaba con Mañueco desde la reunión del gobierno regional el jueves anterior, cuando ya habían transcurrido varios días de polémica y confusión. García-Gallardo (Vox) respondía anoche a preguntas de los periodistas sobre si corre peligro el pacto de gobierno con el PP en esta Comunidad declarando que su partido no va a "frustrar la alternativa a la izquierda en España".

Incluso el propio líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que no tiene "ningún indicio" de que esté prevista la convocatoria de elecciones en Castilla y León, en declaraciones efectuadas en Cuenca, donde ha recordado que, en todo caso, la convocatoria electoral es competencia exclusiva del presidente autonómico.

"Si se quieren ir, que se vayan"

Ignacio Garriga avisó de que su partido revisará "si seguir o no" en la Junta de Castilla y León si no se cumple el acuerdo sobre el protocolo 'provida'. Poco después, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, precisó que revisar el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León no implica necesariamente romper el Ejecutivo autonómico. Ante las amenazas, la respuesta de la dirección nacional del PP ha sido conundente: "Si se quieren ir del Gobierno de Castilla y León, que se vayan".

Mientras, la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que rompa su pacto de Gobierno con Vox para después comprometerse a establecer un cordón sanitario a la "extrema derecha" en todos los gobiernos, tanto autonómico como municipales. La dirección nacional del PP ha defendido de nuevo este miércoles que los dos partido mayoritarios deberían llegar a un acuerdo para dejar gobernar a la lista más votada y ha advertido al PSOE que si quiere que rompa con Vox en Castilla y León eso debería formar parte de un acuerdo "global" y afectar también al Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez y Podemos.