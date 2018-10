El Gobierno carga contra PP y Cs por falta de lealtad e inmadurez política

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha cargado duramente contra el PP y Cs, a los que ha acusado de falta de lealtad con los intereses de la ciudadanía y de inmadurez política por vetar y bloquear el proyecto de presupuestos, y les ha pedido que hagan oposición y devuelvan la dignidad a la política.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Celaá ha criticado la "oposición de una derecha creciente de las fuerzas conservadoras" que buscan el veto en el Senado y el bloqueo de las cuentas en el Congreso, y que "no están representando a la mayoría" de las fuerzas políticas en la Cámara Baja.

La portavoz del Gobierno ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de pretender poner "a su servicio las Presidencias del Congreso y del Senado" que están actuando -ha dicho- como "arietes" de esa política de bloqueo institucional.

Y ha criticado que Ciudadanos, que venía a regenerar la política, lo que hace es "sumirla en el fango de insultos".

"Pedimos a la oposición que haga oposición, que devuelvan la dignidad a la política desde su perspectiva legítima conservadora", ha emplazado la portavoz del Ejecutivo después de acusar a la "nueva dirección del PP" de "inmadurez política" por ir a Bruselas a criticar las cuentas del Gobierno.

Esa actuación de Casado "no es digna de consideración positiva" por parte del Gobierno", que interpreta que el líder del PP "no está siendo leal", no sólo con el Ejecutivo, sino con los intereses de la ciudadanía.

"El PP no puede olvidar que es un partido de Gobierno, cuya responsabilidad debe estar a la altura de hacer política de Estado", ha remachado Celaá tras apuntar que también en Europa ha "chocado a más de uno" que un responsable político esté "hablando mal de su país".

Pese a ello, la portavoz del Ejecutivo considera que "afortunadamente las alianzas de España en Europa tienen suficiente solidez" frente a este "ejercicio de inmadurez".

La actitud del PP -ha continuado Celaá- es sólo comparable a la de su socio "en esa pinza que hace con Cs", partido al que también ha pedido que esté "a la altura de las necesidades de los españoles y que se opongan desde la perspectiva política a este proyecto" de presupuestos.