El Gobierno canario gastará 300 millones de superávit sin temor al 155

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó hoy que el ejecutivo aprobará antes de entrar en funciones a finales de mayo destinar el superávit que acumuló en 2018, 300 millones de euros, a los servicios públicos, sin temor a incumplir la ley o a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno regional ha anunciado que no está dispuesto a destinar los 300 millones de superávit al pago de deuda o a inversiones financieramente sostenibles, como marca la ley de estabilidad presupuestaria, sino a financiar los servicios públicos, como se pidió en el Parlamento con ocasión de la aprobación del presupuesto canario de 2019.

"Cuando acabe el año veremos", ha contestado Clavijo a la pregunta de si esa decisión puede suponer un incumplimiento de la ley.

Ha añadido que todas las actuaciones que se propone realizar el ejecutivo canario están respaldadas por los servicios jurídicos autonómicos, así que no contempla que se le pueda acusar de desobediencia ni que se pueda aplicar el artículo 155 al archipiélago.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha confirmado que el gasto se aprobará antes de que el Gobierno de Canarias entre en funciones con la celebración el 26 de mayo de las elecciones autonómicas.

En las próximas reuniones del Consejo de Gobierno "articularemos expedientes administrativos para que el dinero se quede en Canarias" y se use para financiar sanidad, educación, políticas sociales y empleo, "no a pagar deuda ni a inversiones financieramente sostenibles, que no es otra cosa que poner placas solares en edificios públicos".

Rosa Dávila se mostró tranquila con las posibles consecuencias legales: "La ley de estabilidad la incumplen muchas comunidades y no tiene repercusiones. Ya hemos visto cómo el Gobierno de España ha aplaudido el incumplimiento del déficit en Cataluña o en la Comunidad Valenciana y no tiene repercusiones", dijo.

En cambio, continuó, "Canarias tiene superávit y no se entendería que el dinero de los canarios vaya a pagar los incumplimientos de otras comunidades".

También destacó que el Consejo Asesor del Presidente, formado por las patronales y los sindicatos CCOO y UGT, "siempre ha estado del lado del Gobierno de Canarias" en este asunto.

"Nos pidieron que intentáramos todo el diálogo posible" con el Gobierno de España, sin obtener respuesta, y ahora está en funciones, de manera que el ejecutivo regional, basándose en la ley de presupuestos autonómicos de 2019, "tiene capacidad para destinar el superávit a las necesidades de los canarios".

El presidente Fernando Clavijo insistió en que antes de tomar esta decisión por su cuenta, el Gobierno de Canarias ha querido "ser leal" y ha solicitado reuniones a Pedro Sánchez, incluso por parte del Consejo Asesor, "que no se han atendido" y ni siquiera han recibido contestación.

Ahora el Gobierno de España está en funciones "y como no sabemos ni cuándo ni cómo se va a constituir", el ejecutivo canario ha decidido "articular todos los recursos legales" para gastar ese dinero en los servicios públicos.

"El esfuerzo de los canarios no va a ser para enjugar las deudas o el déficit de otras comunidades", subrayó.