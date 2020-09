El Gobierno canario califica de feminicidio la muerte de La Laguna

El Gobierno de Canarias ha calificado este viernes de "feminicidio" y "violencia de género" la muerte de Ramona Jesús S.A., la mujer de 50 años que falleció en Tenerife como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en una explosión registrada en la vivienda donde residía en La Laguna.

En la explosión resultó herido grave el hombre que convivía con ella, que ha asegurado que se trató de un accidente, pero la Policía investiga los hechos como un posible homicidio, ya que antes de morir la mujer pudo manifestar que la explosión fue intencionada.

Sin embargo, hasta ahora no se ha podido establecer una relación de pareja entre la fallecida y su compañero de vivienda que permita tramitar lo ocurrido como un presunto caso de violencia machista, según indicaron ayer a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno.

En un comunicado, el Gobierno de Canarias recuerda que la Ley sobre Violencia de Género de la comunidad autónoma trata este fenómeno con un concepto más amplio que el del Código Penal y reconoce la existencia violencia machista "fuera de la pareja".

"Hoy viernes, a las 12 horas y tal y como contempla el protocolo de actuación institucional del Gobierno de Canarias en caso de asesinatos de mujeres, se realizarán concentraciones de repulsa delante de los edificios públicos", añade.

En el caso de la que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, participará el presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Derechos Sociales e Igualdad, Noemí Santana.

En la nota de prensa, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, muestra "su más sentido pésame a familiares y amistadas de la mujer y condena igualmente este feminicidio que, de acuerdo a la ley canaria es considerada violencia de género".

"La violencia de género que se castiga en el Código Penal exige que haya habido una relación de afectividad pasada o presente. La Ley canaria no, por lo tanto en este caso, al no estar demostrada la relación afectiva, para la ley estatal no es una víctima de violencia de género pero para la ley canaria, sí", argumenta. EFE