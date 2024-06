El Gobierno de Canarias defiende destinar la RIC a vivienda para abaratar el "desorbitado" precio del alquiler

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha defendido en sesión plenaria la propuesta relativa a materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en viviendas para abaratar el precio "desorbitado" del alquiler en las islas.

En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Patricia Hernández, el vicepresidente del Ejecutivo canario ha explicado que el objetivo de esta propuesta es conseguir aprovechar las ventajas fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) para aumentar la oferta de vivienda y, por ende, conseguir que el precio "desorbitado" del alquiler pueda bajar en Canarias.

Manuel Domínguez ha señalado que en el último año el alquiler en Canarias ha crecido en torno al 13% y las familias destinan de su presupuesto en torno al 40-50% a pagar la hipoteca o el alquiler, cuando el Banco Central Europeo señala que no debería estar por encima del 30%.

"Lo que pretendemos es aprovechar lo que se ha hecho bien y desechar lo que se ha hecho mal, siempre bajo el paraguas de la emergencia habitacional que ha decretado el Gobierno de Canarias", ha afirmado Domínguez, para añadir que la propuesta pasa por que la RIC se pueda destinar para la vivienda, principalmente para el alquiler de vivienda protegida, pero también para la vivienda libre.

"Lo que pretendemos es que se pueda rehabilitar, que se puedan finalizar viviendas, que se puedan comprar viviendas y que se puedan construir viviendas; en definitiva, actuar en el corto, medio y largo plazo, todo ello con un único requisito destinado al alquiler social", insistió el vicepresidente, quien indicó que para esto hay 2.000 millones de euros de saldo en la RIC que se pueden destinar, y que también pueden ser un incentivo para que aquellas viviendas que se han ido al alquiler vacacional puedan volver al alquiler residencial, "a pesar de la pésima ley estatal existente, que no da protección a los arrendadores ni seguridad jurídica".

"Lo que pretendemos es que esta inversión se pueda destinar para conseguir aquello de que mientras vemos que el alquiler sube, sube, sube, sube, pues pueda conseguir bajar, bajar, bajar, como el PIB", concluyó.

UN ACCESO "PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE"

Por su parte, la diputada Patricia Hernández criticó que esta propuesta solo pretende "poner a competir" a los ciudadanos "de a pié" con las empresas a la hora de acceder a una vivienda y, además, reforzar "una apuesta de negocio". También censuró que el PP pretenda con esta medida buscar fondos de inversión extranjeros cuando su socio de gobierno, Coalición Canaria, pretende limitar la adquisición de viviendas a los no residentes.

Según Patricia Hernández, con esta medida "no se está ayudando y se está perjudicando" a las personas que no pueden acceder a una vivienda y está "aumentando" la brecha social entre los que no pueden comprar una casa y los que sí, al mismo tiempo que "aumenta la capacidad de acaparar de una parte de la población".