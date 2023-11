El Gobierno de Cáceres confía en que no surjan inconvenientes para aprobar el presupuesto de 2024 "en tiempo y forma"

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, se ha mostrado "optimista" pero a la vez "prudente" de cara a conseguir aprobar "en tiempo y forma" los presupuestos municipales para 2024, por lo que espera que no surjan inconvenientes que retrasen este compromiso del alcalde Rafael Mateos de tener unas cuentas en vigor el próximo 1 de enero.

"Quiero ser optimista en que la ciudad de Cáceres vaya a tener un presupuesto en tiempo y forma pero también pongo ese optimismo con toda la prudencia del mundo, siempre y cuando continuemos trabajando a buen ritmo", ha señalado el portavoz este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha informado que se siguen dando pasos para tener el borrador lo antes posible.

De momento, el martes de la semana que viene se va a convocar al Consejo Económico y Social de la ciudad para que se dé el visto bueno a la modificación de la ordenanza del IBI, que se rebajará un 2%, y para que tenga conocimiento del estado del presupuesto participativo, algo novedoso ya que este órgano consultivo nunca había recibido antes de la evolución del presupuesto participativo.

Una vez que se celebre esta reunión, se convocará la Comisión de Hacienda extraordinaria y posteriormente el Pleno extraordinario que abordará la modificación de la ordenanza del IBI. Para ello, el Gobierno del PP necesita los votos, al menos, de los dos concejales de Vox, con los que ya ha abordado esta cuestión que también la formación de Santiago Abascal llevaba en su programa electoral.

Una vez se incorpore la rebaja del IBI y se determinen los proyectos propuestos por la ciudadanía que se financiarán con el millón de euros de los presupuestos participativos de podrá remitir el borrador a los grupos políticos "para que tengan su tiempo de estudio" y puedan aportar propuestas.

"No todo está en nuestra mano porque dependemos, obviamente, de votos de otras fuerzas políticas que quieran que esas medidas salgan adelante y luego que la administración es compleja y esto precisamente nos lleva a que nos podamos encontrar con cualquier asunto... que haga que nuestra voluntad se vea mermada pero yo soy optimista", ha insistido el portavoz.

Orgaz ha avanzado que ya se han mantenido conversaciones con las portavoces de los grupos PSOE y Unidas Podemos sobre el procedimiento que se iba a llevar a cabo para la consecución de los presupuestos pero no se ha abordado todavía el fondo de la cuestión y las posibles aportaciones de estos grupos.

Respecto a los presupuestos participativos, Orgaz ha dicho que los servicios técnicos continúan estudiando las 300 propuestas que se han recibido para saber cuáles de ellas son viables presupuestariamente. "En cuanto esto esté se convocará de manera urgente al Consejo de Participación para aprobar esas propuestas y se publicará el borrador", ha insistido el portavoz. "A mí lo que me gustaría es que en cuanto tengamos integrado las propuestas del presupuesto participativo, podamos dar traslado de este borrador a todos los grupos políticos de la corporación y pueda mantener una reunión con la portavoz del Grupo Socialista, la portavoz del Grupo de Unidas Podemos y el portavoz de Vox para ver qué aspectos quieren aportar ellos y si se puede mejorar también con sus aportaciones, que estoy seguro que así será por parte de todos los grupos", ha añadido.

A la pregunta de si se baraja la posibilidad de que se introduzca en los presupuestos la rebaja del autobús a partir del 1 de enero y la gratuidad para menores de 16 años, Orgaz ha respondido que esta subvención depende del Gobierno central y que, de momento, no se tiene conocimiento de que se vaya a prorrogar más allá de diciembre.

No osbtante, si se prorroga esta subvención al transporte urbano, el consistorio cacereño "no descarta" volver a solicitarla. "Eso es algo que tendría que valorar ya la concejalía pertinente", ha explicado el portavoz, que no ha aclarado si se mantendría la gratuidad del bus para menores de 16 años, algo que depende solo de las cuentas municipales.