Gobierno C-LM ve en la querella de Núñez contra el PSOE "una oportunidad" para que explique esos cobros "indebidos"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este viernes que la querella que el presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Paco Núñez, ha anunciado contra ella y otros dirigentes regionales del PSOE a cuenta de las dietas que podría haber cobrado de forma "indebida" es "una oportunidad para pedir explicaciones, que no se están dando".

"Habrá que explicar por qué, los servicios del Grupo Parlamentario Popular, no de las Cortes, solicitaron durante tantos meses que se le pagaran dietas al señor Núñez cuando no le correspondían, además con el agravante de haber recibido kilometrajes de plenos a los que no asistió; con el agravante de haber puesto el lugar más lejano --para recibir dichas dietas-- que es Almansa, localidad en la que todo el mundo sabe lleva cuatro años sin residir, y con el agravante de que en últimos meses está viviendo en Toledo".

Así ha reaccionado Fernández, preguntada sobre la querella anunciada por el también candidato del PP a presidir la Junta de Comunidades, que anunciaba Núñez en una entrevista con Europa Press contra los responsables del PSOE, por "la gravedad de sus falsedades, mentiras y descalificaciones".

Tras dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de la presente semana, Fernández ha recordado que ya "todo el mundo sabe que Núñez ha cobrado 14.500 euros durante cuatro años, un mes tras otro, por un kilometraje que no le correspondía, porque el Grupo Parlamentario Popular tiene adscrito un coche oficial con conductor cuya gasolina se paga por parte del grupo parlamentario de las Cortes".

A su modo de ver, ese kilometraje "desde el primer al último euro es un cobro indebido, tramitado por el Grupo Parlamentario Popular", ha criticado la portavoz del Ejecutivo regional, que ha añadido que tendrá que ser la dirección de dicho grupo, en ese caso su presidente que es el propio Núñez, el que "tiene que explicar por qué su grupo parlamentario ha solicitado mes tras mes durante cuatro años cobrar un kilometraje que no le correspondía, convirtiéndose en un sobresueldo añadido a un sueldo que ya tiene establecido por las Cortes".

"Es absolutamente inmoral, y el hecho de devolver este dinero es el reconocimiento de que le han pillado y lo ha hecho mal", ha defendido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, que persiste en que "se juntan todas las circunstancias para que Núñez dé explicaciones, no solo a la ciudadanía sino también a sus responsables políticos".

"La mayoría de la gente del PP es honrada, como la mayoría de la gente en todos los lugares", ha aseverado Fernández, que ha añadido que es "un clamor" que muchos de los candidatos 'populares' que se presentan a las próximas elecciones "con las manos limpias" se sienten "muy molestos" con el líder de su partido y "no comprenden cómo Núñez se ha apropiado de dinero público de forma espuria como ha hecho".

"Vuelvo a decir que es indecente, y que lo añadan a la querella, la conducta que a todas luces la inmensa mayoría de la ciudadanía nunca haría, que es aprovecharse de su posición para cobrar más dinero. Estamos hablando de que algunos meses ha podido cobrar hasta 1.000 euros en kilometraje".

"Me pregunto, ¿si hubiera cobrado mil euros de menos, se hubiera dado cuenta o no? Cualquier español se habría dado cuenta, y si el señor Núñez es un espécimen raro, también debe de explicarlo", ha terminado zanjando.