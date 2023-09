Gobierno C-LM enmarca en la "normalidad" la llamada de Feijóo a Page y dice al PP que "no va a haber tránsfugas"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha enmarcado en la "normalidad" la llamada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, y ha dejado claro al PP que "no va a haber tránsfugas".

"Que nadie espere ningún tipo de transfugismo por parte de los diputados de Castilla-La Mancha", ha insistido Padilla, quien asegura que Feijóo no planteó a Page "ningún tipo de solicitud de ayuda, de apoyo ni de voto del Partido Socialista".

Es por ello que ha afeado al PP de Castilla-La Mancha por insistir en esa idea. "No va a haber tránsfugas. Con nosotros no van ni los tránsfugas ni los tamayazos. Lo dijo ayer el presidente de Castilla-La Mancha de manera clarísima. Se puede decir más alto, pero más claro no".

Sobre la llamada en sí, ha insistido en que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ve "con absoluta normalidad" dentro de la cordialidad y de lo que tiene que haber entre distintos líderes políticos. Una llamada en la que se habló sobre las infraestructuras, sobre el agua o sobre la agricultura, "pero más allá de eso, no había mucho más que hablar", ha finalizado Padilla.