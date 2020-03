El Gobierno británico se reúne de urgencia para volver a discutir nuevas restricciones en Londres

El Gobierno británico se ha reunido este viernes para discutir el cierre completo de todos los bares, restaurantes, cines y gimnasios en Londres tras constatar que buena parte de la población de la capital está ignorando las recomendaciones de distanciamiento social impuestas por las autoridades.

Según fuentes del Gobierno británico a 'The Guardian', el anuncio podría ocurrir en cuestión "de horas" una vez superadas las reticencias a imponer un mandato obligatorio sobre la población de la capital, donde se encuentran la mayor parte de los 3.244 casos de contagio declarados hasta el momento por el brote, que ha dejado ya 31 fallecidos.

Las conversaciones siguen todavía su curso y se esta debatiendo incluso el cierre total de todas las tiendas que no sean de primera necesidad, tales como las de alimentación o las farmacias.

La aprobación supondría la ratificación de un plan que estuvo a punto de entrar en vigor este jueves, aunque las autoridades se negaron en el último momento por discrepancias sobre el proceso de aplicación, que en principio excedería incluso las competencias de emergencia de las que goza actualmente el Gobierno.

Preguntado expresamente por esta posibilidad el miércoles, el primer ministro dijo que no quería "descartar nada", si bien su portavoz se mostró jueves mucho más tajante. "No hay ningún plan de cerrar la red de transporte de Londres y no hay ninguna perspectiva de restricciones impuestas a las personas que entran o salen de Londres", aseguró el portavoz, James Slack.