El Gobierno de Bolivia apunta a una flexibilización de la cuarentena a partir de mayo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Luis Parada, ha apuntado este sábado a una flexibilización de la cuarentena impuesta en el país por la pandemia del coronavirus a partir de mayo.

"Estamos viendo un tema de flexibilización para poder avanzar. Hay que buscar los puntos medios de equilibrio y que no se nos disparen los contagios, porque tenemos limitaciones, no solo en Bolivia sino en la región, porque no se invirtió en salud", ha asegurado el ministro, según recoge el diario 'El Deber'.

El Gobierno boliviano está evaluando cuáles son las actividades con mayor movimiento económico para poder reanudarlas, al insistir en la importancia de encontrar un punto intermedio entre la reactivación de la producción y evitar nuevos contagios de coronavirus.

El ministro boliviano ha previsto un decrecimiento de la economía de entre un dos y un tres por ciento. Además, ha destacado que la flexibilización de la cuarentena debe ir acompañada de "responsabilidad" por parte de empresas para garantizar las medidas de seguridad en la vuelta el trabajo.

"Hay que reconocer que el pueblo hizo un esfuerzo muy grande", ha expresado Parada, que ha asegurado que se ha registrado hasta un 94 por ciento de "cumplimiento" de la cuarentena por Covid-19, además de señalar que es "sostenible" hasta el próximo 30 de abril, cuando acabe la vigencia de las medidas.

Las autoridades bolivianos han confirmado hasta el momento 807 casos positivos de coronavirus, mientras que el número de fallecidos asciende a 44.