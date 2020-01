Gobierno y BNG se verán antes de 15 días para hacer seguimiento del acuerdo

El diputado del BNG Néstor Rego ha informado este jueves de que el Gobierno central y la organización nacionalista gallega mantendrán reuniones periódicas para hacer seguimiento del acuerdo que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en Santiago de Compostela junto a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, Rego ha trasladado que, en un máximo de quince días, tendrá lugar la primera reunión para "establecer" las medidas prioritarias y "los procedimientos para llevarlas a cabo".

El diputado nacionalista ha dicho querer contar con la "garantía" de que el Gobierno central va a cumplir con Galicia en temas urgentes como el estado del sector electrointensivo o medidas para asegurar la transición ecológica después del cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

"Galicia está, Galicia cuenta", ha agregado Rego, que ha asegurado que "hay un antes y un después en el tratamiento" a esta autonomía gracias a este acuerdo, que ahora "está siendo capaz de condicionar el programa y la acción del Gobierno central".

El voto favorable del BNG a la investidura de Pedro Sánchez fue uno de los dos del estrecho margen con el que logró la confianza de la Cámara para ser presidente del Gobierno.

Rego ha recordado que hay 22 diputados gallegos más, en otras formaciones políticas, que "no hicieron este papel, simplemente porque no quisieron, porque no pudieron o porque dependen de lo que les digan sus direcciones en Madrid", ha dicho sobre el valor de su voto a cambio del acuerdo logrado.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que será candidata a la presidencia de la Xunta en los próximos comicios gallegos, ha defendido que el pacto con el Gobierno es "la mejor noticia que ha tenido Galicia en los últimos diez años" y ha asegurado que "va a traer importantes beneficios para los gallegos".

En su intervención ha criticado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en su opinión "continúa en modo desesperado" y reniega de "un acuerdo que es positivo para Galicia" porque "deja en evidencia su incompetencia" y su contribución al papel "irrelevante" de los gallegos estos años.

En cualquier caso, la líder del BNG ha advertido de que "las cosas no acaban aquí" y que su apoyo a la investidura es "el inicio de un camino" en la defensa de los intereses de Galicia. EFE

