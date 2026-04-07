El Gobierno se blinda ante el juicio a Ábalos y descarta un nuevo coste político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'

Más de dos años después de que saltara el escándalo por la caída de José Luis Ábalos, el Gobierno considera que la repercusión de sentarlo en el banquillo será limitada, muy corta. Según la crónica de Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, en Moncloa entienden que "el reproche ciudadano está descontado y plenamente asumido", habiendo podido influir ya en anteriores citas electorales.

Minimizar los daños

La estrategia de La Moncloa se centra ahora en "minimizar potenciales daños". Fuentes del Ejecutivo argumentan que "ya sabíamos que este día iba a llegar" y que es el turno de la justicia en un caso por el que, aseguran, "ya se han dado todas las explicaciones" y se "actuó con contundencia frente a la corrupción".

Este gabinete merece la pena"

La cúpula del gabinete se ha conjurado para no dejarse arrastrar por lo que denominan "ruido".

De hecho, varios dirigentes han reiterado a COPE que "este gabinete merece la pena". Desde Ferraz, además, cargan contra el PP: "la pregunta es siempre cómo se reacciona ante los escándalos, lecciones ninguna".

Estamos tranquilos, sin más consecuencias"

En definitiva, los socialistas sostienen con firmeza que nada temen de Ábalos y resumen su postura en un mensaje de tranquilidad: "Estamos tranquilos, sin más consecuencias".

El xdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020.

El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.

Se trata del primer juicio del caso Koldo -que tiene más piezas en la Audiencia Nacional-, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, una pena inferior a los 30 años que solicitan las acusaciones populares que lidera el PP.