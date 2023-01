El Gobierno avisa a Feijóo que no apoyar decretos de ayudas tendrá un coste

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no apoyar los decretos de ayudas promovidos por el Ejecutivo para frenar las consecuencias de la guerra en Ucrania le pasará factura y "tendrá un coste social importante", al tiempo que le ha pedido no poner excusas ni condiciones.

Después de que Feijóo haya planteado este martes la posibilidad de apoyar del último decreto anticrisis que tendrá que convalidar el Congreso a cambio de que el Ejecutivo baje el IVA de la carne, el pescado y las conservas, Rodríguez ha incidido en que "hay decisiones tanto en la vida como en la política que no han de estar sujetas ni a excusas ni a condiciones".

La ministra portavoz ha considerado que "tiene la sensación" de que estas manifestaciones son "una excusa más" porque "todos estos paquetes de medidas que el Gobierno ha ido poniendo en marcha a lo largo de este tiempo son aceptados y aceptables por la inmensa mayoría" y ha criticado que ni el PP de Casado ni el de Feijóo "haya estado al lado de los españoles en todos estos años de dificultades".

"Y si ellos han decidido seguir en el pasado, seguir en el bloqueo, pues tendrán que ser consecuentes con esas decisiones, que yo creo que sin duda tendrán un coste social importante", ha zanjado tras añadir que a Feijóo le será "difícil" explicar por qué no ha apoyado el PP la subida de las pensiones, del salario mínimo, la reforma laboral, el tope al gas o la gratuidad del transporte público.

"Cuando uno no tiene cómo expresar esa oposición y boicot y no tiene alternativas que ofrecer... le queda patalear o la zancadilla", ha dicho tras incidir en que "si esto era la moderación, pues para este viaje no hacía falta tanta alforja".