El Gobierno augura una grave crisis si Polonia y Hungría mantienen su veto

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha advertido este jueves que si Polonia y Hungría mantienen su bloqueo al presupuesto comunitario y del fondo de recuperación sumirán a la UE en una crisis "insondable, mucho peor" que la del euro, el "brexit" o la de la inmigración.

González-Barba ha alertado de las consecuencias de la postura de Hungría y Polonia en su comparecencia en el Congreso ante la comisión mixta para la Unión Europea para informar sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa prevista por las instituciones comunitarias.

El Gobierno húngaro y el polaco rechazan el desembolso del presupuesto plurianual (2021-2027) de la UE y del fondo de recuperación de la covid esté condicionado al respeto al Estado de derecho.

Según González-Barba, ambos países deben comprender que "no hay plan B", porque "el único plan" es que la entrega de fondos comunitarios esté supeditada a que se respete el Estado de derecho.

"No se puede tocar una sola coma. No hay negociación posible sobre el texto. Son los cimientos de la casa europea. No se puede construir esta casa si se cuestiona la preponderancia de valores como la democracia, la independencia del poder judicial y el Estado de derecho", ha incidido.

Si se bloquease el fondo de recuperación poscovid, dotado con hasta 750.000 millones de euros para solventar la crisis derivada de la pandemia, ha advertido de que provocaría unas consecuencias de profunda gravedad para la UE y sus estados miembros.

"De un optimismo renovado, volveríamos a sumergirnos en una crisis insondable, mucho peor que la del euro, la migratoria o la del 'brexit'", ha remarcado el secretario de Estado.

Por ello, ha hecho hincapié en la conveniencia de que Polonia y Hungría hagan "un ejercicio de recapacitación sobre ese veto, que no lleva a nadie a ningún lugar".

González-Barba estuvo el pasado martes en Budapest para conversar con las autoridades húngaras sobre este asunto y la semana que viene se desplazará a Varsovia con el mismo objetivo.

El mensaje que traslada a los dos países es que España "necesita como el que más" la llegada de los fondos, pero "perjudica a todos", a la UE y también a Polonia y Hungría.

En opinión del secretario de Estado, los dos gobiernos centroeuropeos "no cuestionan" los valores esenciales de la UE, sino "el mecanismo en sí", al considerare que deja a los países "en una situación de indefensión".

De ocurrir esta situación, González-Barba ha apuntado que la solución es que lo dilucide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no por vetar los fondos comunitarios.