El Gobierno de Asturias autoriza la prórroga de 868 ERTE covid, que incluyen a 6.748 personas trabajadoras

La Dirección General de Empleo y Formación ha autorizado la prórroga de 868 expedientes de regulación de empleo vinculados a la covid-19, que implican a 6.748 personas trabajadoras. De ellos, 809 corresponden a causas de fuerza mayor y 59, a motivaciones económicas, técnicas, operativas o productivas (ETOP).

Según ha informado el Principado en nota de prensa, en ambos casos se trata de prórrogas solicitadas por las propias empresas de acuerdo con el Real Decreto 18/2021 de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, que permite la extensión de los ERTE vinculados a la pandemia hasta febrero de 2022.

Por sectores, los servicios concentran el mayor número de prórrogas (747), seguidos por la industria (111) y la construcción (10). Sin embargo, por personas implicadas se produce cierto equilibrio entre servicios e industria porque en este último sector se concentran los expedientes ETOP, menores en número que los de fuerza mayor pero que incluyen a más personas trabajadoras.

Por actividades, el 26,54% de los trabajadores afectados están vinculadas a empresas de hostelería y hotelería y el 25,6%, a compañías del sector metalúrgico y la fabricación de productos metálicos.

El número total de trabajadores incluidos en los ERTE (6.748 personas) corresponde a los datos declarados en sus solicitudes por las empresas, que no tienen la obligación de comunicar a la autoridad laboral autonómica, y sí al Ministerio de Trabajo, la relación de personas afectadas. No obstante, el Principado incluyó en el modelo de solicitud una casilla donde facilitar esta cifra para tener una estimación de las personas incluidas. Por ello, los trabajadores identificados en las solicitudes aprobadas no tienen por qué estar, de hecho, en regulación de empleo, sino que únicamente las empresas tienen la autorización para en función de sus necesidades

El director general de Empleo y Formación, Pedro Fernández-Raigoso, ha explicado que estos datos representan "un claro descenso en el número de expedientes que van a extenderse hasta el 28 de febrero, tanto si se compara con el de las autorizaciones vigentes como con los expedientes utilizados efectivamente el mes pasado".

Según los datos de la Seguridad Social, el 30 de septiembre había en Asturias 1.814 empresas con ERTE autorizados y 3.908 personas trabajadoras efectivamente reguladas de empleo.