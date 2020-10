El Gobierno asegura que la moción de censura de Vox "pone en un aprieto al PP", que "hace seguidismo" a su discurso

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la moción de censura presentada por Vox y que se debatirá la próxima semana "pone en un aprieto" al Partido Popular, que hace "seguidismo" al discurso de los de Santiago Abascal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha recordado que la moción "no va a prosperar" al no contar con los votos suficientes, pero si que servirá para colocar a los 'populares' en una tesitura por las "tesis" que el partido que lidera Pablo Casado "defiende en su discurso.

"No va a ser aprobada, solo va a ser el ruido controlado por parte de los que la defienden", ha insistido, para después recordar que el PP mantiene una "mirada consentidora", que no cómplice, con el "lenguaje" y los "llamamientos guerracivilistas" de Vox.

Por ello, la ministra ha pedido "rebajar el tono político" y desechar el "insulto y las agresiones verbales". "La tristeza o parte preocupante no es justo que sea esa formación la que use ese tipo de lenguaje, sino que sea seguida por otras formaciones como el PP, que no solo hace seguidismo en el discurso, sino que cuenta con esa formación para gobernar en las comunidades autónomas en que gobierna", ha apuntado.

Con todo, y tras pedir "normalidad y tranquilidad" para España, Montero ha dejado claro que la moción de censura de los próximos días 21 y 22 de octubre no va a suponer "ninguna afectación a los planes" del gobierno de coalición.