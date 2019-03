El Gobierno asegura que decreto de igualdad no afecta a preceptos orgánicos

ELECCIONES GENERALES

El Gobierno ha rechazado la tesis de Ciudadanos de que el decreto de igualdad laboral afecta a alguna ley orgánica, porque según fuentes del Ejecutivo solo se refiere a preceptos no orgánicos.,Fuentes del Gobierno han asegurado a Efe que Ciudadanos se equivoca reclamando a los servicios jurídicos del Congreso que estudien si el decreto toca alguna ley orgánica porque no es así.,Apuntan que todas las leyes orgánicas tienen preceptos orgánicos y preceptos que no lo son, y es