El Ministerio de Transportes asegura que ha cumplido todos sus compromisos con los transportistas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asegura que ha cumplido "todos los compromisos" adquiridos hasta el momento con el sector del transporte de mercancías por carretera y estudia aprobar nuevas medidas de apoyo ante el encarecimiento de los carburantes.



Según han explicado este viernes fuentes del ministerio, se han cumplido todos los compromisos que se pactaron con el Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC) tanto en diciembre de 2021, con la amenaza de huelga del sector, como en marzo de 2022, cuando los transportistas autónomos suspendieron su actividad durante 20 días.



En este sentido, el ministerio se ha reafirmado en su promesa de tener antes del 31 de julio un proyecto de ley que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo.



Las citadas fuentes también han explicado que han presentado al Comité medidas que se aprobarán de manera urgente y hasta final de año en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará mañana.



Además, en la reunión mantenida este viernes con el Comité, el Ministerio ha asegurado que estudiará impulsar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector ante la escalada que registran los carburantes tras la invasión rusa de Ucrania.



La promesa del Ejecutivo se produce después de que el Comité amenazara esta tarde con tomar acciones si no se aprobaban nuevas medidas económicas de apoyo en un plazo máximo de dos semanas.



Por ello, desde el Ministerio piden "responsabilidad" y "calma" ante la situación que afecta a este y otros sectores, y asegura que trabaja "sin descanso" para resolver las necesidades y atender las demandas de un sector que considera "fundamental".



Por su parte, los transportistas autónomos que convocaron 20 días de paro durante el pasado mes de marzo han amenazado en los últimos días con reactivar sus protestas si el proyecto de ley no está listo a finales de este mes.



Pese a que el compromiso del Ministerio era presentar el proyecto de ley antes del 31 de julio, la minoritaria Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías asegura que la fecha que se les prometió a ellos fue a finales de junio, por lo que si la normativa no está aprobada en esas fechas, someterá a sus bases la posible convocatoria de nuevos paros.