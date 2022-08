El Gobierno arranca el curso político dando luz verde a su proyecto de Ley del Aborto

El Gobierno aprueba este martes 30 de agosto, en el Consejo de Ministros, la reforma de la Ley del aborto impulsada por Igualdad en la que, entre otras medidas, se permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años, se recoge el acceso gratuito a la píldora del día después o se establecen las bajas por menstruación dolorosa.

Esta norma vio la luz verde del Ejecutivo en el mes de mayo y, tras recibir los informes preceptivos de la Fiscalía, CGPJ y Consejo de Estado, así como las aportaciones de otros ministerios, regresa al Consejo de Ministros para culminar esta primera fase de su tramitación, antes de pasar al Parlamento.

Entre los puntos más llamativos de esta reforma está la medida que permite a menores a partir de los 16 años a poder interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores; además, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.

Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada. Entre las medidas que recoge esta norma está también que los centros de salud y centros servicios de salud sexual y reproductiva despacharán la píldora del día después de forma gratuita.

Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida, que incluye la baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, y que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.

La importancia del apoyo familiar

Uno de los puntos más comprometidos de esta reforma es que con 16 y 17 años una menor no necesitará del consentimiento de los padres para abortar. Con esa edad se quedó embarazada Sara, que ha explicado a COPE que considera esencial el apoyo familiar: "Puede que si no me hubiesen apoyado no hubiera tomado la decisión de tener a mi hija".

Audio Carmen Labayen





Tras el segundo visto bueno este martes del Consejo de Ministros, el texto se tramitará en el Congreso. Álvaro Ortega está al frente de 'Más Vida' y lamenta en COPE la previsible creación en cuestión de meses de un registro de objetores. "Justamente lo que el Gobierno quiere es señalar públicamente a los médicos que abogan por la vida humana del concebido, y estos médicos no hacen más que cumplir con el juramento hipocrático que rige su profesión, que es salvar vidas y nunca acabar con la vida humana". Todo esto se produce en un contexto en el que han pasado ya 12 años sin decisión sobre el aborto del Constitucional.

El Gobierno va a aprobar el anteproyecto hoy sin el dictamen preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. El motivo según explican a COPE desde este organismo es que no les ha dado tiempo porque hay otros anteproyectos también con carácter urgente que fueron enviados con anterioridad. A pesar de que no exista este informe del órgano de Gobierno de los jueces, el texto legislativo prevé que el Ejecutivo pueda aprobarlo sin él tal y como está previsto hoy con esa segunda vuelta al Consejo de ministros para tratar de lograr que la reforma se tramite antes de que termine esta legislatura.