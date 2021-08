El Gobierno a Aragonés: el diálogo no es poner fecha a la independencia

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha replicado al presidente de Cataluña, Pere Aragonés, que el camino del diálogo y del reencuentro "claramente no es indicar horizontes para la independencia", después de que éste dijera ayer que esperaba que la separación de España se produjera antes de 2030.

"Este no es el camino, no es la forma en la que queremos transitar con Cataluña", ha dicho Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin concretar cuándo se producirá esta reunión de la mesa de diálogo ni si asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otra de las cosas que precisamente ayer señaló Aragonés es que no concebía una reunión en la que no estuviera Sánchez, pero la ministra portavoz no ha desvelado si acudirá y se ha limitado a señalar que el presidente acudió a la primera reunión que se celebró en febrero de 2020.

Ha explicado que los equipos del Ejecutivo y la Generalitat están trabajando en este encuentro, cuya fecha se baraja sobre la tercera semana de septiembre, según ha recordado, y que están también con los temas a tratar y los asistentes.

Isabel Rodríguez ha puesto en valor las decisiones que han tomado en favor "del diálogo y el reencuentro", citando expresamente la liberalización ayer de los peajes de varias autopistas catalanas, "una gran noticia para Cataluña", ha subrayado.

Y es en este terreno en el que se están centrando, ha apuntado Rodríguez, en todos esos temas dirigidos a resolver los problemas que demanda la sociedad catalana y que son los que llevarán a la mesa de diálogo: "yéndole bien a Cataluña nos va bien a todos en España", ha insistido la portavoz.

Por tanto, ha reiterado que "disposición de diálogo toda, pero el camino no es indicar horizontes para la independencia".