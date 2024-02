El Gobierno de Aragón renovará sus políticas de conciliación para estrechar la brecha entre vida familiar y trabajo

El Gobierno de Aragón renovará sus políticas de conciliación para estrechar la brecha entre la vida familiar y la dedicación laboral tras conocer los datos del primer Barómetro de la Conciliación, que muestran una mayor concienciación en el ámbito profesional que en el social.

Así lo ha indicado este jueves la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, quien ha presentado los resultados del Barómetro junto con la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea.

El Barómetro de la Conciliación recoge datos desde 2008 hasta 2022, valorando una docena de indicadores sociales y empresariales relacionados con el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de los aragoneses.

Este barómetro va a permitir "medir, evaluar y --si es necesario-- corregir", ha dicho Susín, las políticas presentes y futuras en este ámbito.

La consejera se ha comprometido a poner en marcha "estrategias que faciliten el cuidado de niñas y niños, personas mayores y personas en situación de discapacidad y dependencia".

"Ese es precisamente uno de los objetivos del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón: promover desde la administración pública medidas de apoyo a las familias, facilitando que puedan desarrollar sus responsabilidades y ejercer las tareas de cuidado sin tener que 'sacrificar' otros ámbitos", ha asegurado. Carmen Susín ha señalado que Aragón ha avanzado de forma notable en cuestiones de conciliación en los últimos 15 años, pero hay todavía camino por recorrer.

"Este Barómetro no es una acción aislada, debe continuar la medición año tras año, y está acompañada ya de medidas como el incremento del presupuesto de esta Consejería en subvenciones para desarrollar proyectos de conciliación por las entidades comarcales y sociales", ha adelantado Susín, que ha recordado que se están estudiando modelos de implantación de servicios de conciliación en el medio rural con las llamadas casas canguro de cara a 2025 y se han incrementado las actuaciones de apoyo a las familias, infancia y natalidad con mayor dotación presupuestaria.

"Tenemos, como administración pública, el gran reto de colocar a Aragón como referente entre todas las Comunidades Autónomas en esta materia", ha remarcado.

ESTRATEGIA DE CONCILIACIÓN

Eva Fortea ha analizado los contrapesos entre bienestar emocional, proyección laboral y vida familiar entre unas generaciones y otras. "La foto que hacemos con este barómetro es muy positiva", ha asegurado, y ha explicado que los datos llegan en un momento en el que la Dirección General está trabajando en el informe previo a la presentación de la Estrategia Interdepartamental de Conciliación, una de las herramientas clave para gestionar las políticas públicas en este ámbito.

En este primer análisis se constatan las consecuencias en la conciliación de factores como la disminución del número de hijos por familia, el incremento de la edad media de la población, las decrecientes tasas de fecundidad, la disminución del saldo vegetativo de población, el retraso de la edad de acceso a la maternidad y el índice de dependencia de los mayores, entre otros.

"Hay muchas cuestiones que debemos tener en cuenta si queremos una sociedad en la que la conciliación de las familias sea posible", ha aseverado Susín.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El período que abarca el estudio incluye dos crisis, la financiera que abarcó desde 2008 a 2012 y la derivada de la pandemia COVID-19: estos dos escenarios tuvieron un grave impacto en la conciliación, especialmente debido al deterioro del mercado laboral.

Tal y como ha explicado la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, el estado de la conciliación en Aragón en el último año ha mejorado respecto a 2008 en 11 puntos, de acuerdo con el índice EFR, pero lo ha hecho "a distintas velocidades", en palabras de Susín: las empresas han experimentado un mayor rendimiento de sus indicadores en estos 15 años, hasta de un 17,2%, mientras que en cuestiones sociales esa mejora es de un 5,2%.

"La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una condición para poder disfrutar de una vida plena", ha destacado la consejera Susín, que se ha referido a los avances normativos y los cambios sociológicos que han favorecido la posibilidad de conciliar. "Sin embargo aún persisten determinados obstáculos que complican cumplir con las responsabilidades familiares y de crianza sin que la carrera profesional o el desarrollo personal se vean afectados", ha lamentado.

LA DEDICACIÓN A LA FAMILIA NO DEBE SER PENALIZADA

Además, ha manifestado que "la maternidad, la dedicación a la familia, no deben ser penalizadas; todo lo contrario, han de valorarse y promocionarse" no sólo en el ámbito social y familiar, también en el laboral, que debe ser "el gran aliado" para que existan jornadas laborales que favorezcan la conciliación y medidas de apoyo a aquellas personas que eligen la corresponsabilidad como condición 'sine qua non' para desarrollar sus proyectos de vida.

"Todavía es mucho el camino que nos queda por hacer", han reconocido tanto Susín como Fortea, que se han comprometido a reforzar esa cultura de conciliación que ya incorporan las grandes empresas a las pymes y micropymes.

"Estamos en la senda adecuada, por tanto, el mensaje debe ser positivo y optimista", ha destacado Eva Fortea, quien ha asegurado que, con el barómetro de la conciliación de Aragón como referencia, se hará posible que el retorno y la efectividad de las políticas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral puedan evaluarse "con objetividad y rigor".

Este primer barómetro autonómico de la conciliación ha hecho posible tanto comprobar el estado e impacto de medidas ya implantadas como poner sobre la mesa tendencias que servirán para orientar actuaciones futuras y realizar proyecciones y predicciones, tal y como ha remarcado Fortea.

El trabajo ha sido elaborado por la Fundación MásFamilia, una entidad privada sin ánimo de lucro, que ha realizado el estudio de acuerdo con la norma internacional ISO 17021.