El Gobierno de Aragón prevé un periodo de estabilización de casos y una posterior subida de la incidencia

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha hecho balance de la evolución de los casos de coronavirus en las últimas semanas, en las que en la comunidad autónoma "nos hemos estabilizado" y "es complicado que bajemos más", con la previsión de una posterior subida de la incidencia, como está ocurriendo en otros países europeos del entorno.

Así lo ha explicado en rueda de prensa, donde ha comparecido junto con el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, para informar sobre el nuevo Procedimiento General de Atención a la COVID-19.

"Lo previsible es que, tras un periodo de estabilización volvamos a subir en las incidencias", ha expuesto Falo, quien ha detallado que países como Gran Bretaña ya están en fase de subida y comienzan a incrementarse los casos en Francia, Italia o Alemania.

El director general ha comentado que España ha sido uno de los países europeos "que mejor se ha comportado" en cuanto a la incidencia de la variante ómicron y "estamos con cierto retraso en los incrementos que, seguramente, experimentaremos como otros países de Europa".

A colación, ha insistido en que dada la actual situación de transmisión, "es complicado que se reduzca más la incidencia" y, "si no podemos bajar, lo norma es que subamos".

NO DEBERÍA PREOCUPAR

Falo ha esgrimido que mientras siga circulando la variante ómicron "un incremento no debería generarnos excesiva preocupación". Ha aclarado que, por ahora, "ninguna cepa ha durado más de seis meses" y ha vaticinado que la actual "no será la última", pero eso no quiere decir que las nuevas sean peores, además de que hay que tener en cuenta la inmunidad adquirida por las vacunas y de manera natural, tras haber resultado contagiado.

"No deberíamos pensar un incremento en la incidencia tuvieran un impacto no asumible por parte del sistema sanitario", ha remarcado, para descartar vivir situaciones como las que tuvieron lugar al inicio de la pandemia o hace un año.

En estos momentos, la incidencia a siete días es de 174 casos por 100.000 habitantes en Aragón. Tanto Falo, como el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, han descartado que vaya a variar mucho la situación de cara a Semana Santa y que se vaya a aplicar ninguna restricción.

LETALIDAD

Falo se ha referido también a la letalidad --personas que fallecen respecto a las que enferman--, que, de media, en toda la pandemia ha sido del 1,1 por ciento, mientras que en la séptima ola, en Aragón, ha sido del 0,3 por ciento. Ha apuntado que cuando comenzó la pandemia llegó a alcanzar en algún momento el 15 por ciento.

"Conforme ha ido avanzando, la letalidad ha ido bajando drásticamente", ha constatado el director general, si bien ha aportado el dato de que los fallecidos diarios se mantiene entre cuatro y cinco, con casos totales semanales de entre 30 y 35 decesos en la comunidad autónoma.

El director general ha sostenido que el virus "sigue circulando y por eso sigue siendo fundamental vacunarse, la mejor herramienta para luchar contra la pandemia". Además, "debemos mantener las medidas higiénicas, si se tienen síntomas respiratorios, sea COVID o sea cualquier otro virus o patología", ha añadido.

SITUACIÓN HOSPITALARIA

Por su parte, el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, ha indicado que hay 110 pacientes ingresados en planta por la COVID-19 y 14 en Cuidados Intensivos. "Estamos en un descenso claro", aunque ha señalado que la previsión es que la ocupación hospitalaria "se vaya a quedar en unos cien pacientes".

Ésta es la estimación viendo lo que está ocurriendo en otros países, con un incremento de la incidencia acumulada, "que lleva aparejado un mantenimiento de esa ocupación hospitalaria", ha comentado Arnal, que ha asegurado que en Aragón "tenemos colchón" para atender a los pacientes con la COVID-19 y por otras patologías por disponer de un volumen de camas "importante".

En el caso de las urgencias atendidas en las últimas semanas por sospechas de la COVID-19 y de las visitas a Atención Primaria por este motivo la cifra "es muy baja", ha apuntado el gerente del Salud, después de que la séptima onda epidémica "haya tensionado de manera importante" los centros de salud en Aragón, ha reconocido.