El Gobierno de Aragón espera la confirmación de que el Ejecutivo central sigue apoyando la fábrica de baterías

El Gobierno de Aragón espera que el Ejecutivo central confirme que sigue apoyando la instalación de una fábrica de baterías dependiente de la factoría de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), ha afirmado este miércoles la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno regional, Mar Vaquero. "Tenemos plena confianza en el Perte III", ha indicado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha señalado: "Hay una 'joint venture' --de Stellantis-- con una empresa china para la gigafactoría de baterías, pero no nos vamos a relajar ni un momento y no vamos a dar por hecho que sea aquí hasta que no tengamos la confirmación del Gobierno de España de que se mantiene vivo este apoyo".

"Hay un compromiso del Gobierno de España", ha recordado Mar Vaquero, quien ha confiado en "la lealtad y la sensibilidad con un sector tan importante no solo en Aragón, sino por lo que supone Stellantis en el conjunto de España" y ha enfatizado que el Gobierno de Aragón no tiene confirmación de que este proyecto de la fábrica de baterías "tenga, necesariamente, que ir ligado a la implantación en Zaragoza".

Mar Vaquero ha manifestado que este es "uno de los proyectos más importantes para Aragón por la consolidación de un sector estratégico en la Comunidad Autónoma y para lo que puede ser el futuro del sector por la repercusión que puede tener en materia de PIB y empleo".